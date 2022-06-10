Вольф Мессинг был уверен, что в 2022 году мир лишится одной сверхдержавы

Вольф Мессинг — советский артист, прославившийся психологическими номерами с "чтением мыслей", известен также как один из величайших предсказателей.

Совсем недавно — в 2020 году — мир получил очередное подтверждение этому после того, как сбылось пророчество о "страшной болезни, которая продлится три года, но не словит человечество". Сейчас мы видим, что не ошибся Мессинг и во второй части предсказания:

"… после неё Запад нанесет удар по славянским государствам. Все естество западных стран вырвется наружу. Они перестанут скрывать свою ненависть ко всему русскому: от простых людей до великой русской культуры", — писал иллюзионист.

И как-то нет оснований сомневаться в третьей части: "только объединившись они (славяне) смогут дать ему (коллективному Западу) отпор".

Но есть у этого предсказания и продолжение

Вольф Мессинг увидел, что мрачные времена наступят "после этого" для США, чье "мировое влияние исчезнет":

"Америка потеряет позиции в геополитическом пространстве. Экономика будет быстро приходить в упадок".

Особенно тяжело, как предсказал Мессинг, Штатам дастся 2022 год — год, когда они не только лишатся статуса сверхдержавы, но и будут "страдать от внутриполитических волнений".

Особенно же радужным было предсказание для России, которая — Мессинг утверждал, что видит это хорошо — будет безопасной и обретёт стабильность, из-за чего в неё массово потянуться "люди из других стран".