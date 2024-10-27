Защитите свои садовые инструменты зимой: советы, которые работают

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чистка

Перед хранением инструментов обязательно очистите их от грязи или мусора. Используйте щетку или тряпочку, чтобы удалить грязь и влагу. Это предотвращает образование ржавчины и сохраняет инструменты в хорошем состоянии.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Металлические детали

Нанесите тонкий слой масла, например минерального или растительного масла, на металлические детали, такие как лезвия, секаторы и лопаты. Это помогает создать защитный барьер от ржавчины и коррозии.

Заточите лезвия

Если у ваших инструментов есть лезвия, рекомендуется заточить их перед хранением. Используйте точильный камень или напильник для поддержания острого края. Это гарантирует, что ваши инструменты будут готовы к использованию с приходом весны.

Храните в сухом месте

Найдите сухое и защищенное место, например, сарай или гараж, для хранения инструментов.

Избегайте сырых или влажных мест, так как влага может вызвать ржавчину. Если у вас нет места для хранения в помещении, подумайте о том, чтобы накрыть их брезентом или использовать контейнер с защитой от атмосферных воздействий.

Чтобы держать инструменты в порядке и предотвратить их повреждение, повесьте их на крючки или поставьте на прочную стойку. Это помогает сохранить их форму.

Защитите деревянные ручки

Если у ваших инструментов деревянные ручки, нанесите слой льняного масла или воска, чтобы они не высыхали и не раскалывались. Это сохраняет древесину и продлевает срок ее службы.

Периодически проверяйте

В течение зимы периодически проверяйте свои хранящиеся инструменты. Ищите признаки ржавчины, повреждений или вредителей. При необходимости очистите, смажьте или отремонтируйте их до прихода весны.

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве.

