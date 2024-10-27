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В Москве продлят льготы по транспортному налогу для электромобилей

0:51
Авто

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что развитие электротранспорта в столице — это не просто "разовая модная тема".

В Москве продлят льготы по транспортному налогу для электромобилей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2025 году льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей в Москве планируется продлить, сообщил мэр. По его словам, развитие экологически чистого транспорта — это долгосрочная стратегия, поскольку в будущем большинство автомобилей будут работать на электричестве или водороде.

Сергей Собянин отметил, что для мегаполиса крайне важен экологичный транспорт, так как более 80% загрязнений воздуха в столице вызывают автомобили. Несмотря на то, что сейчас доля электрокаров составляет всего 1% от общего количества проданных автомобилей, их число за последние несколько лет увеличилось в 20 раз.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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