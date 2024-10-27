Рецепт сметанного торта без выпечки: пошаговое руководство для приготовления лёгкого десерта с печеньем

Многие хозяйки пугаются сложных рецептов тортов, не желая тратить много времени и усилий на приготовление десертов. Однако существуют рецепты, для которых не нужны коржи, тесто и духовка. Один из таких вариантов — "Сметанник".
Фото: openverse.org by James E. Petts, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
300 г песочного шоколадного печенья;
300 г сливочного масла;
1,5 ст. л. молока;
400 мл сметаны (20% жирности);
2 яйца;
150 г сахара;
50 г пшеничной муки;
2 ч. л. ванильного сахара.
Пошаговое приготовление:
Начинаем с крема: в небольшой кастрюле смешиваем сметану, яйца, муку и сахар. Ставим смесь на слабый огонь, постоянно помешивая, и доводим до кипения. После закипания варим 2 минуты, затем снимаем с огня и остужаем.
Готовим основу "Сметанника": измельчаем печенье и соединяем его с 150 г сливочного масла и молоком. Две трети этой смеси распределяем в разъёмной форме для выпечки, формируя дно и бортики, после чего убираем заготовку в холодильник.
Остаток масла взбиваем с ванильным сахаром и добавляем к остывшему крему, доводя массу до однородности миксером.
Достаём форму из холодильника, заполняем её кремом и посыпаем оставшейся крошкой печенья.
Помещаем торт в холодильник на 5 часов. После этого можно достать его из формы и подавать к столу.