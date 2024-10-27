Рецепт сметанного торта без выпечки: пошаговое руководство для приготовления лёгкого десерта с печеньем

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки пугаются сложных рецептов тортов, не желая тратить много времени и усилий на приготовление десертов. Однако существуют рецепты, для которых не нужны коржи, тесто и духовка. Один из таких вариантов — "Сметанник".

Фото: openverse.org by James E. Petts, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

300 г песочного шоколадного печенья;

300 г сливочного масла;

1,5 ст. л. молока;

400 мл сметаны (20% жирности);

2 яйца;

150 г сахара;

50 г пшеничной муки;

2 ч. л. ванильного сахара.

Пошаговое приготовление:

Начинаем с крема: в небольшой кастрюле смешиваем сметану, яйца, муку и сахар. Ставим смесь на слабый огонь, постоянно помешивая, и доводим до кипения. После закипания варим 2 минуты, затем снимаем с огня и остужаем. Готовим основу "Сметанника": измельчаем печенье и соединяем его с 150 г сливочного масла и молоком. Две трети этой смеси распределяем в разъёмной форме для выпечки, формируя дно и бортики, после чего убираем заготовку в холодильник. Остаток масла взбиваем с ванильным сахаром и добавляем к остывшему крему, доводя массу до однородности миксером. Достаём форму из холодильника, заполняем её кремом и посыпаем оставшейся крошкой печенья. Помещаем торт в холодильник на 5 часов. После этого можно достать его из формы и подавать к столу.

Уточнения

Сметанник — бисквитный слоёный торт.

