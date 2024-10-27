Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно стричь тонкие волосы: советы стилистов
Необычные хитрости для приготовления идеального плова
Михаил Боярский едва не погиб перед началом съёмок фильма
Тайны гостиничного сна: что отели делают для вашего полного расслабления
За что ты Ваньку в тюрьму посадил? Как Вадима Спиридонова наказали за грехи его киногероя
Как спортивный массаж помогает достигать целей на тренировке
Румыния обещает поддержку: страна готова поделиться запасами газа с Молдавией в случае необходимости
Ростех представляет серийное производство новейших станков СК6П200 для авиационной отрасли
Дизайнер перечислила приёмы, которые помогают замаскировать недостатки квартиры

Почему россияне выбирают автопутешествия: результаты опроса

2:05
Авто

Путешествия на личных автомобилях становятся всё более популярными среди россиян. По данным опроса, проведённого Авто. ру, в 2024 году 53% граждан предпочли данный вид туризма, отправляясь в поездки с семьёй или друзьями.

Почему россияне выбирают автопутешествия: результаты опроса
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Наиболее востребованным направлением для автопутешественников стал Краснодарский край, который выбрали 18% опрошенных. Туристы обычно останавливаются в Сочи и близлежащих городах на четыре ночи, а стоимость проживания составляет в среднем 7,5 тысячи рублей за ночь.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, который привлёк 14% автопутешественников. Гости северной столицы, как правило, остаются на три ночи, при этом стоимость ночлега в среднем составляет 6,4 тысячи рублей.

Третье место в списке популярных направлений занял Ставропольский край, выбранный 2% россиян. Средняя продолжительность поездки туда — 3-4 дня, а стоимость проживания составляет 5,5 тысячи рублей за ночь.

Среди самых желанных направлений, которые респонденты хотели бы посетить на автомобиле, выделились Черноморское побережье (31%), Байкал (20%), Алтай (17%) и Карелия (16%).

Интересно, что 66% опрошенных готовы отправиться в поездку на расстояние свыше 1000 километров. Для 18% комфортной является поездка на 500-999 километров, 12% предпочитают путешествовать на расстояние 200-500 километров, 4% готовы проехать до 200 километров, а 1% выбирают короткие маршруты не более 50 километров от дома.

Большинство автотуристов серьёзно готовятся к поездке: 53% проходят полное техническое обслуживание автомобиля, а 35% — технический осмотр.

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль. Автомобильные путешествия являются разновидностью туризма.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева
Военные новости
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён! Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Последние материалы
Румыния обещает поддержку: страна готова поделиться запасами газа с Молдавией в случае необходимости
Ростех представляет серийное производство новейших станков СК6П200 для авиационной отрасли
Дизайнер перечислила приёмы, которые помогают замаскировать недостатки квартиры
Почему россияне выбирают автопутешествия: результаты опроса
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Защитите свои садовые инструменты зимой: советы, которые работают
В Москве продлят льготы по транспортному налогу для электромобилей
Рецепт сметанного торта без выпечки: пошаговое руководство для приготовления лёгкого десерта с печеньем
Как сохранить молодость рук: секреты парафинотерапии
Полиция Дубая внедряет ИИ для помощи туристам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.