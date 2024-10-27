Почему россияне выбирают автопутешествия: результаты опроса

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Путешествия на личных автомобилях становятся всё более популярными среди россиян. По данным опроса, проведённого Авто. ру, в 2024 году 53% граждан предпочли данный вид туризма, отправляясь в поездки с семьёй или друзьями.

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Наиболее востребованным направлением для автопутешественников стал Краснодарский край, который выбрали 18% опрошенных. Туристы обычно останавливаются в Сочи и близлежащих городах на четыре ночи, а стоимость проживания составляет в среднем 7,5 тысячи рублей за ночь.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, который привлёк 14% автопутешественников. Гости северной столицы, как правило, остаются на три ночи, при этом стоимость ночлега в среднем составляет 6,4 тысячи рублей.

Третье место в списке популярных направлений занял Ставропольский край, выбранный 2% россиян. Средняя продолжительность поездки туда — 3-4 дня, а стоимость проживания составляет 5,5 тысячи рублей за ночь.

Среди самых желанных направлений, которые респонденты хотели бы посетить на автомобиле, выделились Черноморское побережье (31%), Байкал (20%), Алтай (17%) и Карелия (16%).

Интересно, что 66% опрошенных готовы отправиться в поездку на расстояние свыше 1000 километров. Для 18% комфортной является поездка на 500-999 километров, 12% предпочитают путешествовать на расстояние 200-500 километров, 4% готовы проехать до 200 километров, а 1% выбирают короткие маршруты не более 50 километров от дома.

Большинство автотуристов серьёзно готовятся к поездке: 53% проходят полное техническое обслуживание автомобиля, а 35% — технический осмотр.

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль. Автомобильные путешествия являются разновидностью туризма.



