Дизайнер перечислила приёмы, которые помогают замаскировать недостатки квартиры

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неровности стен можно легко замаскировать без ремонта с помощью различных текстильных элементов. Об этом рассказала арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design" Наталья Веденова.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Тканевые постеры и гобелены помогут скрыть недостатки на отдельных участках стен. Настенные ковры также возвращаются в моду и могут стать отличным решением для скрытия неровностей.

Для более масштабных изменений одну из стен можно закрыть шторой, что создаст уютную атмосферу и ощущение камерности в помещении. В спальне, например, тюль можно закрепить на потолке и опустить по стене, создавая эффект балдахина.

Используйте декор, такой как картины, решётки и живые или искусственные растения в горшках, чтобы дополнительно замаскировать неровности стен. Мебель, такая как сквозные стеллажи и минималистичные полки для книг, также может помочь визуально улучшить вид комнаты, пишет Газета.Ru, ссылаясь на дизайнера.

Для визуального увеличения узкой комнаты можно использовать зонирование, разделяя помещение на функциональные зоны с помощью стеклянных или реечных перегородок или мебели. Зеркала также помогут увеличить пространство и гармонизировать пропорции комнаты, уверена специалист.

Если у помещения есть скошенные стены или эркеры, можно сгладить их углы с помощью фасок или мебельного скругления. Выступающие углы, которые часто возникают из-за вентиляционных коробов, можно обыграть, скрыв их гарнитуром, а в образовавшейся нише организовать систему хранения.

Проходные комнаты часто используются как гостиные, и здесь можно поиграть с открытой планировкой, отказавшись от изолированной прихожей и объединив её с зоной отдыха. Замена не несущей стены на стеклянную перегородку добавит комнате света и пространства.

Для визуального расширения комнаты используйте светлые оттенки в интерьере, выбирая мебель без лишнего декора в тон стенам, чтобы она растворилась в пространстве. Массивная мебель утяжеляет помещение, поэтому выбирайте лёгкие предметы с ножками или небольшим основанием.

"Также обратите внимание на предметы, которые излучают или отражают свет: зеркала, торшеры, светильники, глянцевые поверхности. В качестве дополнительного освещения можно выбрать витрины с подсветкой», — рекомендовала Веденова.

Потёртости, царапины и сколы на ламинате можно замаскировать с помощью воскового мелка, который незаметен, имеет широкую палитру цветов и создаёт защитную оболочку на поверхности. Глубокие царапины можно устранить замазкой или пастой. Изъяны также можно скрыть коврами и дорожками.

Самый популярный способ маскировки коммуникаций — использование короба из гипсокартона, который можно дополнить полками и нишами с подсветкой. Пластиковые панели также просты в установке и хорошо скрывают трубы разных форм и размеров. Сантехнические ролеты позволяют быстро получить доступ к технике, когда это необходимо.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.