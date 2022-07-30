Вольф Мессинг указал, где начнётся ядерная война, и кто первым нажмёт кнопку

Советский артист Вольф Мессинг, который прославился тем, что во время своих выступлений запросто читал мысли зрителей, известен ещё и своими предсказаниями. Например, он точно предсказал даты начала и конца Второй мировой войны, смерти Сталина и своей собственной.

Есть в оставленных Мессингом записях и предсказания на 20-е годы XXI века. Согласно им, в этот временной период может начаться третья мировая война:

"Глобальный конфликт, который перерастет в большую войну, начнется с Китая. Он нанесет ядерный удар по Японии и Тайваню. На помощь этим странам придет Россия, став главным противником Поднебесной. Военное противостояние начнется после 2021 года и будет идти на протяжении длительного времени", — написал в середине прошлого века советский иллюзионист, который неоднократно говорил, что "в будущем" именно Китай станет для России главной и самой серьезной угрозой, хотя долго и успешно будет "скрывать агрессию под маской друга и партнера".

А вот давний наш противник — США — к середине века потеряет статус мирового гегемона и жандарма: страну будут "раздирать" внутренние конфликты, а экономика ее придет в упадок.

Но до того, как это произойдет, тонущая держава утянет на дно Европу, которая "поставила себя в зависимость" от заокеанского друга.