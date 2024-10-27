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Румыния обещает поддержку: страна готова поделиться запасами газа с Молдавией в случае необходимости

1:06
Экономика

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что Румыния готова поделиться своими запасами газа с Молдавией, если зимой возникнет такая необходимость, сообщает ТАСС.

Румыния обещает поддержку: страна готова поделиться запасами газа с Молдавией в случае необходимости
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

По словам Бурдужа, у Румынии достаточно запасов газа, чтобы обеспечить себя и своих партнеров, даже в зимние месяцы.

Ранее Молдавия закупила 50 млн куб. м газа и хранит его в Румынии, в связи с "неопределенностью ситуации на Украине".

Правительство Молдавии заявило, что располагает запасами газа в объеме около 100 млн куб. м, которых должно хватить на 20 дней.

Однако, с октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30% из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ продолжает поступать в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, снабжающая Молдавию электроэнергией.

Уточнения

Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

Молда́вия или Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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