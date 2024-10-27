За что ты Ваньку в тюрьму посадил? Как Вадима Спиридонова наказали за грехи его киногероя

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В своих воспоминаниях Валерий Усков, режиссёр фильма "Вечный зов", рассказал о случае, который произошёл с Вадимом Спиридоновым, когда актёр опоздал на озвучивание.

Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, PDM

При этом Спиридонов был очень ответственным человеком в плане работы. Но в тот раз его, ждали, а он очень сильно задерживался. На протяжении съёмок Вадим был чрезвычайно пунктуальным, а тут вдруг не пришёл.

Когда он, наконец, появился режиссёр упрекнул его сказав, что на него всегда все равнялись, а тут целый час прождали.

"Валерий Иванович, вы знаете, что произошло? Я еду в такси. Таксист на меня смотрит, смотрит. Потом вдруг останавливает машину и говорит: "За что ты сволочь, Ваньку-то в тюрьму посадил? А ну, сволочь, вылезай из машины"".

Рассерженный на персонажа фильма водитель действительно не довёз актёра. И ему пришлось дальше добираться пешком.

Уточнения

Вади́м Семёнович Спиридо́нов (14 октября 1944 — 7 декабря 1989) — советский актёр кино; заслуженный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1979) и премии Ленинского комсомола (1980).



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