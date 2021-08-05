Как Кремль и регионы "сделают" победу ЕР на выборах

Кремль не даст губернаторам сгонять людей на выборы, так как боится неконтролируемых избирателей. Зато будут "сушить" явку, гонять наблюдателей и голосовать три дня…

Эксперты считают, что власти намеренно "сушат" явку, чтобы протестный и неконтролируемый избиратель не дошёл до избирательных участков.

Думская кампания идёт откровенно скучно и пресно, что не привлекает внимания электората.

Ожидается, что официально явка не превысит 29%, но позволит ЕР забрать 45% по партсписку, отмечают эксперты "Агентства новостей политики".

По словам авторов проекта, на состоявшемся совещании на Старой площади решено окончательно отказаться от легитимизации выборов через явку. Явку на выборах будут сушить изо всех сил.

Официально явка составит не более 29%, но на самом деле на участках Петербурга и Москвы ожидается не больше 22% избирателей.

Только так у ЕР будет возможность взять 45% по списку, а остальное большинство добрать на одномандатных округах.

Стоит вопрос о возможности СР пройти в Думу, при текущих раскладах разорванная внутренними противоречиями партия эсеров не может преодолеть необходимый барьер голосов.

Что характерно, "Яблоко", "Новые люди" и "Родина" при такой стратегии также не преодолевают 5%-ный барьер.

Вопрос, как пройти выборы с наименьшими потерями, в итоге с губернаторов сняли. А теперь при данной тенденции отказаться от задачи "45 на 45" (процент явки и результат ЕР), это ещё и похвально.

Авторы проекта "Вера Ганза" пишут, что из-за непредсказуемой третьей волны коронавируса, которая потребовала жёстких ограничений и вызвала недовольство людей, региональным властям поручено сосредоточиться на мобилизации лояльных избирателей.

Власти рассчитывают на электронное голосование. Вот это самое электронное голосование и сделает своё "чёрное дело". Потому упор делается преимущественно на лояльных избирателей, которых уже начали собирать за месяц до ЕДГ-2021, считают в проекте "Большой трансфер 2021".

Вероятно, электронное голосование действительно даст возможность "докрутить" выборы, считают авторы, ссылаясь на мнение о том, что "инструмент показал свою эффективность на праймериз ЕР".

Всё это будет происходить на фоне минимального уровня политической активности у граждан, показатели которой спустились до цифр 2004 года.

В России ценность политического волеизъявления людей равна нулю, но остаются рабочими инструментами петиции, коллективные обращения и прочее, что даёт больший результат, отмечают эксперты канала "Тайны Ленинградского двора".

Рост общественной активности также представляет угрозу власти, так как это в будущем может перетечь в форму уличного протеста.

Снижение явки буду оправдывать "ковидными" ограничениями, при которых реально не стоит стремиться мобилизовать людей. Главный ущерб понесут от таких нововведений малые проекты и оппозиционные партии, отмечают аналитики.

"Единая Россия" же в августе на фоне такой "господдержвки" запустит активную фазу избирательной кампании, которая дойдёт до финишной прямой в сентябре, и постарается выжать из неё максимум, влияющий на выборы в её пользу. Вероятно, у неё даже получится. Но что скажет народ после выборов и куда он пойдёт с такими результатами?

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