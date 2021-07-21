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Автор Антон Куликов

КПРФ продолжает играть на повышение смертности от коронавируса

Политика » Партии

КПРФ отказалась подписать с "Единой Россией" соглашение о санитарной безопасности на выборах — так называемый "пакт Проценко".

КПРФ продолжает играть на повышение смертности от коронавируса

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предложил всем политическим силам добровольно принять на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных мер, включая вакцинацию всех кандидатов на выборах, а также агитаторов и сотрудников предвыборных штабов.

Однако первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин подчеркнул, что "никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе", тем более с "Единой Россией", "зюгановцы" заключать не намерены. Эти заявления коммуниста прозвучали особенно цинично на фоне очередного всплеска заболеваемости в связи с пандемией мутировавшего штамма COVID-19. В настоящее время в России число заболевших уже превысило 6 млн человек, а число летальных исходов приближается к 150 тыс. Ранее КПРФ уже отметилась резким неприятием проводимой властями массовой вакцинации населения.

Как полагают эксперты, своим очередным демаршем зюгановская компартия снова продемонстрировала реальное отношение к жизни и здоровью сограждан. "Зюгановцы" давно прочно оседлали антипрививочную повестку и активно разжигают массовую истерию вокруг идеи государственной вакцинации, по сути, занимаясь откровенным мракобесием.

Ковид-диссидентство и антипрививочный хайп накануне выборов в Госдуму-2021 стали частью предвыборной стратегии КПРФ в условиях массового разочарования и оттока сторонников во всех регионах. Зюгановская компартия оказалась не в состоянии накануне думских выборов-2021 привлечь население актуальной идеологией или социальной повесткой. Более того, в КПРФ нет и новых ярких лиц. Судя партспискам компартии, вместо молодых и харизматичных политиков коммунистов на выборы вновь поведут спонсоры-миллиардеры и пожилые номеклатурщики.

Стремительно теряя свой ядерный электорат, верхушка КПРФ делает ставку на привлечение в свои редеющие "антипрививочников". Для этого "зюгановцы" проводят акции против массовой вакцинации от коронавируса.

Например, недавно руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и глава партийной фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин устроили митинг "антипрививочников" под видом депутатской встречи с гражданами.

В результате партия, основоположники которой Карл Маркс и Владимир Ленин сделали научное рационально-критическое мышление основой ее идеологии, стремительно скатывается в оккультизм и мракобесие, отвергая даже такое бесспорное достижение советской власти как борьба с эпидемиями с помощью всеобщих бесплатных прививок. Причем объяснения этого у "красных" всегда на грани цинизма.

  • Так член ЦК партии Николай Осадчий считает, что массовая вакцинация якобы вдет к "дискриминации непривитых",
  • а врач по образованию и профессии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и вовсе полагает, будто власти должны отложить массовую вакцинацию на год, пока не будут завершены все клинические исследования.

Хотя ежедневно от коронавируса гибнет уже 700-900 человек.

"Сегодня партия Геннадия Зюганова действительно движется к средневековому мракобесию. Отвечая на вопросы о программе КПРФ на предстоящих выборах в Государственную думу, коммунисты не скрывают, что их платформа-2021 "Десять шагов к власти народа"" является калькой с их же программы 2016-го еще года "Десять шагов к достойной жизни". В частности, коммунисты традиционно обещают своей стареющей пастве "покончить с пропагандой насилия, бездуховности", "избавить граждан от назойливой рекламы" и "заставить богатых платить больше".

Идеологи ЦК КПРФ прекрасно понимают, что результат на выборах будет зависеть не от программы и обещаний, которые они стабильно не выполняют на протяжении почти 30 лет, а от степени критичности лозунгов по отношению к современному миру вообще и к власти в частности. Поэтому "зюгановцы" делают основную ставку на хайп. Разжигают истерию среди антипрививочников", — отмечает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

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Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф юрий афонин олег иванов валерий рашкин николай зубрилин алексей куринный антипрививочники выборы в госдуму-2021
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