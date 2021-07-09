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Автор Александр Шторм

Рейтинги рушатся, но "высшая элита" довольна

Политика

Доверия к власти россияне не испытывают уже очень давно. Но бороться за рейтинг политики и чиновники не прекращают. Правящему классу приходится себя как-то позиционировать.

Рейтинги рушатся, но "высшая элита" довольна

Как отмечают авторы проекта "Scriptorium", задача эта не из легких. В прессе наблюдается острый дефицит позитива, хотя в режиме информационного шума и мусора иногда озвучиваются общественно-значимые вещи.

Очевидно, что такие темы, как экономика, спорт, внешняя политика, качество анти-ковидной политики сегодня звучат так, что о наращивании рейтинга доверия власти не может быть и речи. Для этого и перспектив особых нет.

Встает вопрос, что власти должны сделать, чтобы увеличить свой рейтинг в условиях несменяемости?

Наилучшим решением было бы распечатать фонд национального благосостояния и раздать россиянам 1-1,5 трлн. руб.

Разумеется, власти делать этого не станут, да и повышение рейтингов доверия в таком случае будет лишь временным. В 2020 г. на прямые выплаты населению государство потратило примерно 300 млрд руб. — эффекта хватило для сглаживания шока от первой волны пандемии.

Напрашивается вывод, что перспективы роста рейтинга доверия властям (на региональном и федеральном уровне) примерно такие же, как и перспективы роста экономики и благосостояния россиян — никакие.

Перед политиками стоят задачи:

  • купировать острое недовольство
  • снизить социальное напряжение
  • не допустить "лютого" протеста.

Масштабный пиар губернаторов и федеральной власти нужен для того, чтобы заполнить информационное пространство пропагандой и перекрыть каналы для трансляции критичного контента. Все знают, что он ничего не стоит по содержанию, но привычка — великая вещь.

"Толкователь" по этому поводу вспомнил о "пессимистичной стабилизации" в обществе, но отметил, что рейтинги вообще эфемерная штука.

"В свое время Ельцин победил с рейтингом 2%. Сейчас у Лукашенко наверняка рейтинг не выше 5%, и ничего, правит себе…" — напомнил эксперт.

В постсоветских автократиях значат не результаты стерильных выборов и рейтинги, а только настроения акционеров — в данном случае — "коммерческого предприятия России". Речь идет об интересах 100 тыс. высших семей — считает автор.

"Поскольку сутью деятельности любого коммерческого предприятия, в т. ч. и ЗАО "Россия", является прибыль, то с этим у акционеров, т. е. у основ страны, всё обстоит очень хорошо. Наверное, сейчас одно из лучших времён для 100 тыс. высших семей", пишет аналитик.

И правда — цены на экспортные товары взлетели, прибыль коммерческих предприятий и банков бьёт рекорды.

Страна, т. е. верхний её контур, пухнет от денег: бюджет — профицитный, резервы ЦБ и Минфина — растут, одной только валюты флагманы российского бизнеса накопили почти $200 млрд., а всего у них на счетах лежит больше 30 трлн. руб…

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Куратор: Олег Артюков
Темы фнб рейтинг рейтинг путина митинги протеста выборы в госдуму-2021 пандемия коронавируса
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