Объединение регионов России началось. Чего бояться?

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов.

Как сообщает РИА "Новости", Путин попросил вице-премьера России Марата Хуснуллина обратить внимание на эти вопросы.

"И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", — подчеркнул глава государства после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры.

В России начался процесс запуска программы административного объединения субъектов федерации. Никаких референдумов, как следует из слов Марата Хуснуллина, больше не будет. Уже начато объединение транспортной инфраструктуры. К примеру, в Москве делаются диаметры через Московскую область, Санкт-Петербург будет объединяться с Тверской областью сетью скоростных магистралей.

Насколько это вообще хорошее дело?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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Зачем в России объединять регионы

— Здесь ничего нового нет. Когда транспортная инфраструктура выстроится в стране — это будет здорово.

Например, насколько я знаю, вынашивается идея соединить хорошей дорогой центр страны и остров Сахалин. Сейчас там беда: чтобы попасть на Сахалин, надо преодолеть бездорожье порядка 300-400 километров. Разве люди поедут жить туда? А ведь на Сахалине колоссальные возможности добычи рыбы и торговли, тем более, если будет Северный морской путь судоходный почти круглый год.

Вариантов много, поскольку дороги — это кровеносные сосуды всего нашего российского организма. Представьте, у человека отказала какая-то вена, либо рука, либо нога, либо голова отнимется. Поэтому там, где сегодня нет хороших дорог, понятно, что люди мучаются и при первой возможности пытаются уехать. Но не можем мы все приехать в Москву, Санкт-Петербург, в Татарстан

Надо делать все, чтобы наоборот отсюда люди переезжали в регионы.

Объединение — благо? Или не очень?

— Понятно, что такая политика будет способствовать появлению общего рынка труда, какой-то общей градостроительной политики, появится какая-то социальная общая инфраструктура, когда у нас останется 41 административный территориальный какой-то округ…

— Я могу только с Вами в разговоре помечтать.

Допустим, если говорить о транспортной инфраструктуре, объединить мощнейшей дорогой можно будет 3-4 региона. Но это не значит, что управление единое, парламент единый. Тут бы не наломать дров.

— Будет борьба за лидерство? Или федеральный центр будет как-то руководить?

— Президент говорит, нужно все аккуратно делать, нужно все просчитывать. И прежде чем войти, надо посмотреть, а как выйти из той или иной ситуации.

— Как пример: Татарстан частично включит в себя Республику Мари Эл, города Волжск и Звенигово. Совокупность населения этой агломерации превысит 1,6 миллиона человек. Хабаровск-Владивосток, общее развитие территорий. Новосибирск — Красноярск — Кемерово — промышленность и общее развитие.

— Этот совнархоз уже был, сибирский. Шло восстановление промышленности, сельского хозяйства, станкостроения, в Сибирь было много переброшено во время войны промышленных предприятий с запада.

Назад их не стали вывозить, а наоборот, развивать стали, и это оправданно. Население осталось, рабочие места, зарплата.

— Потом они были ликвидированы, совнархозы?

— Потом были преобразованы в края и области, отдельными стали Томская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Алтайский край, Омская область со всеми со своими промышленностями, руководителями.

А теперь опять укрупняться будем. Все надо просчитать.

— А как быть с тем, что население боится потерять идентичность при объединении с какими-то другими регионами?

— В свое время даже Сталин не призывал на фронт малые коренные народы, которые вели кочевой образ жизни, с целью сохранения генофонда. Тяжелая была ситуация, но была установка не призывать на фронт. Оберегать малые народы.

— А регионы-доноры не против становиться центром притяжения? Москвичи-то вот не в восторге от объединения с областью…

— Я думаю, что вместо объединения все-таки надо продумать грамотное и толковое, умное перераспределение финансовых возможностей. Это необходимо делать федеральному центру. Предстоит, видимо, перераспределять систему налоговых поступлений в бюджеты. Сейчас-то у нас большая их часть в федеральный уходит, а если укрупнятся регионы, то им и денег нужно будет в разы больше.

Законы надо менять и срочно

Парадокс: у нас есть закон "О местном самоуправлении", по которому 90% полномочий от центра передано муниципалитетам, а деньги идут не к ним. Делать-то делай, а на что — непонятно. На прямой линии с президентом в этот раз отлично высветилась эта проблема.

Народ хочет получить нормальные условия жизни, а власти на местах возможностей это обеспечить не имеют — денег нет ни на кладбища, ни на улучшение условий для ветеранов — ни на что. Местное самоуправление в кредитах коммерческих утонуло — набрали более 2,6 трлн рублей, чтоб хоть как-то дыры латать. Им ещё и долги надо отдавать.

— В странах федерального устройства, например, в Бразилии, есть налог с регионов-доноров специально для поддержки соседних территорий, которые сильно отстают. Как Вы считаете, целесообразно, может быть, такой налог у нас вводить? Чтобы, допустим, Москва "отстегивала" на развитие сопредельных с ней территорий.

— Мне думается, разговор на эту тему предстоит серьезный, и просто так, с кондачка, объединять либо вводить какие-то другие меры рискованно.

Народ, если честно говорить, внутренне и так недоволен — 2,5 миллиона обращений к президенту. Здесь надо очень серьезно к этому вопросу подходить.