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Автор Любовь Степушова

Зачем в России объединять регионы

Политика

2 июля стало известно, что в скором времени в регионах Поволжья появится начальник над полпредом. Как сообщает "ФедералПресс", возможно, курировать территорию округа будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Что символично, ранее политик выступил с идеей объединения российских регионов, поскольку, по его мнению, 85 — слишком большая цифра для России. Регионы, уверен Хуснуллин, надо объединить для уменьшения административных проблем и более точного распределения средств. Именно этим вопросом он пообещал заняться после сентябрьских выборов.

Зачем в России объединять регионы

Однако такой опыт в нашей стране уже есть:

  • 1 января 2008 года появился новый субъект федерации, образованный путем объединения Иркутской области с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом;
  • в 2003 году Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в Пермский край;
  • Красноярский край стал единым субъектом федерации, объединившись вместе с Таймырским и Эвенкийским автономными округами в 2007 году;
  • в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край;
  • в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа был образован Забайкальский край.

Были и неудачные инициативы: попытка объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области провалилась.

Однако выступление вице-премьера произвело большой резонанс.

Что это будет за реформа и нужно ли вообще укрупнять российские регионы?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

— Для понимания необходимо определиться, почему и зачем время от времени возникают такие идеи.

Старшее поколение наверняка помнит, что были в Советском Союзе так называемые совнархозы. Например, с моей родной Новосибирской областью в совнархозе были Кемеровская, Томская область и Алтайский край. Тогда было укрупнение для эффективного руководства.

карта совнархозов при Хрущеве
Карта совнархозов при Хрущеве

На сегодняшний день — и это не секрет — в многонациональной России донорами являются полтора десятка регионов. И идеи возрождения совнархозов периодически возникают. Причём всякий раз они озвучиваются новыми правительствами.

Если я не ошибаюсь, то кабмин во главе с Мишустиным у нас тринадцатое правительство, начиная с девяностых годов. И его министры, отвечающие за территорию, ЖКХ и многое другое, не избежали соблазна.

Я не хочу осуждать идею, прозвучавшую из уст Марата Хуснуллина, но я глубоко уверен, что те регионы, где основная часть населения — коренные народы, со своим особым укладом жизни, традициями, обрядами, будет сложно взять и объединить. Люди против.

Сегодня пытаться и предполагать, что за счет укрупнения появится эффективность руководства регионами, я думаю, ошибка. Военной тайны не открою, если скажу, что на сегодняшний день порядка, наверно, 80-90 полномочий, переданных в регионы, не подкреплены финансовыми возможностями.

Порядка 15 регионов являются донорами, а остальные, по сути дела, живут в долг.

Поэтому наш комитет, я второй созыв руковожу комитетом по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, настаивает на необходимости обсудить в большом зале Государственной думы межбюджетные отношения по линии регионы-центр.

На местах нет возможностей решать проблемы

Недавно, кстати, Валентина Матвиенко тоже сказала: надо удочку передать в регионы.

У нас же сейчас как:

  • Есть глава муниципального образования, у него главная головная боль — бюджетное обеспечение образования, здравоохранения, силовых структур, а все остальное-то в частных руках.
  • И глава района понимает, что все почти налоговые отчисления уходят в федеральный центр. И потому, грешным делом, сильно и не упирается — "дома"-то не остается.

Отсюда, кстати, и почти два с половиной миллиона обращений к президенту — свидетельство того, что управленческая вертикаль на местах работает неэффективно:

  • В Свердловской области у мэра газ, а рядом в поселке люди топятся дровами, углем.
  • И обращаются они к президенту: хороший царь, плохие бояре на местах ничего не решают.
  • А как они решат, если в бюджете — пусто?

Поэтому любую инициативу и пожелание необходимо доказывать, обосновывая, определять — какой регион с каким слить, чтоб это экономически выверено было, чтоб деньги на местах появились на решение насущных проблем.

Несколько недель назад чуть ли не в ладоши хлопали: давайте коммерческие кредиты заменим на бюджетные. А коммерческих кредитов сегодня регионы набрали, наверно, без малого 2,6 трлн рублей — в долгах, как в шелках. Это как раз вот в ответ на то, что 90% полномочий передано на места, а финансами они не подкреплены.

Это и надо учитывать, когда национальные объединения проводить начинаем. Самое главное — наладить эффективную работу всех руководителей, подкрепляя финансами.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы марат хуснуллин николай харитонов объединение регионов
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