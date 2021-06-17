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Автор Антон Куликов

За себя и за тех парней: в Госдуме рассказали, как трудились не покладая рук

Политика

Депутаты Госдумы седьмого созыва 17 июня провели итоговое заседание. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, сколько всего депутаты успели сделать за пять лет своей деятельности.

За себя и за тех парней: в Госдуме рассказали, как трудились не покладая рук

За себя и за тех парней

Стоит напомнить, что в 2016 году выборы проходили по смешанной системе. То есть половину из 450 депутатов избрали по партийным спискам, половину по одномандатным округам. По результатам тех выборов "Единая Россия" получила 343 мандата, то есть более двух третей, конституционное большинство.

Таким образом, никаких проблем с принятием законов у Кремля и правительства не было. У трёх оппозиционных фракций — КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" — в совокупности было 107 мандатов. Повлиять на те или иные законопроекты они могли лишь теоретически. Тем более, что единство по наиболее резонансным темам наблюдалось далеко не всегда.

По словам Вячеслава Володина, нынешняя Госдума успела рассмотреть в общей сложности почти 6,5 тысячи законопроектов и принять почти 2,7 тысячи законов.

"Всего мы рассмотрели 6479 законопроектов, принято 2672 закона — 41,2 процента", — сказал он.

Особо он отметил тот факт, что нынешней Госдуме удалось рассмотреть практически все законопроекты, которые достались в "наследство" от предыдущих созывов. По словам Володина, 2020 законодательных инициатив перешло депутатам от предшествующих созывов. "В портфеле из них осталось 26 законопроектов — 1,2 процента от законодательных завалов, которые копились более 20 лет", — отметил спикер.

С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму также было внесено 5500 новых законопроектов, сообщил Вячеслав Володин. "Из них рассмотрено 4485 — 81,5%. Это коэффициент полезного действия Государственной Думы" — добавил он.

Пенсионная реформа и поправки в Конституцию

Одним из самых заметных деяний нынешнего созыва Госдумы стало одобрение поправок в Конституцию, которые были предложены президентом России в послании Федеральному собранию в 2020 году. Никаких проблем здесь не было, депутаты последовательно одобрили все поправки.

Определённые разногласия возникли только с включением в законопроект поправки об "обнулении" президентских сроков. Единственной фракцией, которая была против, была фракция КПРФ. То есть как "против": так коммунисты проголосовали только в первом чтении законопроекта, во втором и в третьем — воздержались.

В некоторым смысле, повторилась история 2018 года, когда был принят резонансный закон о пенсионной реформе. Оппозиционные фракции были против. Но за поправку главы государства, который предложил снизить возрастную планку выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, в результате проголосовали все фракции.

Ещё один нюанс — этому составу Госдумы пришлось работать в условиях пандемии коронавируса. Переболела, надо отметить, почти половина парламентариев, около 200 человек. Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании призвал тех коллег, кто ещё не сделал прививку, сделать это.

Сегодняшнее пленарное заседание хоть и было итоговым, но работу депутаты не прекращают — ещё месяц они будут трудиться в регионах.

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Госдума России не нужна?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы госдума выборы в госдуму вячеслав володин пенсионная реформа пандемия коронавируса поправки в конституцию
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