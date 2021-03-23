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Автор Антон Куликов

Выбор Михаила Касьянова: то ли к умным, то ли к красивым

Политика

В минувшую субботу Михаил Касьянов вновь стал лидером партии. В том смысле, что его переизбрали председателем "Партии народной свободы" ("Парнас"). Впрочем, нельзя сказать, чтобы из желающих "порулить" этой партией выстроилась очередь.

Выбор Михаила Касьянова: то ли к умным, то ли к красивым

Туманное будущее

По числу партийных съездов "Парнас" скоро догонит КПСС. Нынешний был девятнадцатым по счету. Впрочем, "Парнас" ранее именовался Республиканской партией России, а та была создана в 1990 году. Так что, формально, партия существует уже почти 31 год.

Надо сказать, что несмотря на отсутствие серьезных конкурентов, победил Михаил Михайлович не то чтоб с большим преимуществом. Из 120 делегатов за него проголосовали 66.

Собственно, мероприятие было довольно безрадостным. В этом году пройдут выборы в Госдуму, однако перспективы участия в них "Парнаса" остаются более чем туманными. Чтобы выдвинуть партийный список, надо собрать подписи как минимум 200 тысяч избирателей. При этом процент брака не должен превышать пяти процентов. В "Парнасе" выполнение этой задачи считают малореальной. Ну и кроме того, сулящей большие финансовые расходы. А желающих поддержать партию рублем жаждущих нет.

Да и с чего бы, учитывая, что никакой заметной деятельности эта партия не ведет, оживляясь только перед выборами. После выборов в Госдуму в 2016 году "Парнас" не может записать себе в актив ни одну избирательную кампанию в регионах.

Коалиция, которая никому не нужна

Впрочем, совсем отказываться от участия в выборах "Парнас" не хочет. Формально, по крайней мере. В резолюции съезда партия призывает создать "широкое движение за перемены", выдвинув единый список кандидатов. В этот список, по мнению "парнасовцев", можно было бы включить и представителей "Яблока", и тех, кто поддерживает "Умное голосование" Алексея Навального, и вообще всех представителей демократических сил.

Здесь, правда, возникает вопрос — какая партия выступит "прикрытием" для этого списка. "Яблоко", например, ни на какие коалиции не соглашалось и соглашаться не собирается. "Парнас" же упорно продвигает идею коалиции, которая никому не нужна.

Да и отношение к "Умному голосованию" у "Парнас", скажем так, неоднозначное. Ведь задумка "УГ" в том, чтобы избиратели голосовали за любых кандидатов, кроме "Единой России". А в "Парнасе" принципиально против поддержки кандидатов-коммунистов, поскольку за декоммунизацию. Да и ЛДПР М. М. Касьянова и Ко не устраивает…

Несколько лет назад "Парнас" претендовал на то, чтобы стать ведущей российской либеральной партией. Ныне ситуация такова, что по сути партия пребывает в анабиозе. Если ранее хоть какое-то оживление происходило накануне выборов, то нынешний съезд наглядно продемонстрировал не только отсутствие перспектив, но и фактическое нежелание руководства "Парнаса" как-то ситуацию изменить. Ну или хотя бы попытаться это сделать.

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Темы парнас михаил касьянов выборы в госдуму
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