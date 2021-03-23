Выбор Михаила Касьянова: то ли к умным, то ли к красивым

В минувшую субботу Михаил Касьянов вновь стал лидером партии. В том смысле, что его переизбрали председателем "Партии народной свободы" ("Парнас"). Впрочем, нельзя сказать, чтобы из желающих "порулить" этой партией выстроилась очередь.

Туманное будущее

По числу партийных съездов "Парнас" скоро догонит КПСС. Нынешний был девятнадцатым по счету. Впрочем, "Парнас" ранее именовался Республиканской партией России, а та была создана в 1990 году. Так что, формально, партия существует уже почти 31 год.

Надо сказать, что несмотря на отсутствие серьезных конкурентов, победил Михаил Михайлович не то чтоб с большим преимуществом. Из 120 делегатов за него проголосовали 66.

Собственно, мероприятие было довольно безрадостным. В этом году пройдут выборы в Госдуму, однако перспективы участия в них "Парнаса" остаются более чем туманными. Чтобы выдвинуть партийный список, надо собрать подписи как минимум 200 тысяч избирателей. При этом процент брака не должен превышать пяти процентов. В "Парнасе" выполнение этой задачи считают малореальной. Ну и кроме того, сулящей большие финансовые расходы. А желающих поддержать партию рублем жаждущих нет.

Да и с чего бы, учитывая, что никакой заметной деятельности эта партия не ведет, оживляясь только перед выборами. После выборов в Госдуму в 2016 году "Парнас" не может записать себе в актив ни одну избирательную кампанию в регионах.

Коалиция, которая никому не нужна

Впрочем, совсем отказываться от участия в выборах "Парнас" не хочет. Формально, по крайней мере. В резолюции съезда партия призывает создать "широкое движение за перемены", выдвинув единый список кандидатов. В этот список, по мнению "парнасовцев", можно было бы включить и представителей "Яблока", и тех, кто поддерживает "Умное голосование" Алексея Навального, и вообще всех представителей демократических сил.

Здесь, правда, возникает вопрос — какая партия выступит "прикрытием" для этого списка. "Яблоко", например, ни на какие коалиции не соглашалось и соглашаться не собирается. "Парнас" же упорно продвигает идею коалиции, которая никому не нужна.

Да и отношение к "Умному голосованию" у "Парнас", скажем так, неоднозначное. Ведь задумка "УГ" в том, чтобы избиратели голосовали за любых кандидатов, кроме "Единой России". А в "Парнасе" принципиально против поддержки кандидатов-коммунистов, поскольку за декоммунизацию. Да и ЛДПР М. М. Касьянова и Ко не устраивает…

Несколько лет назад "Парнас" претендовал на то, чтобы стать ведущей российской либеральной партией. Ныне ситуация такова, что по сути партия пребывает в анабиозе. Если ранее хоть какое-то оживление происходило накануне выборов, то нынешний съезд наглядно продемонстрировал не только отсутствие перспектив, но и фактическое нежелание руководства "Парнаса" как-то ситуацию изменить. Ну или хотя бы попытаться это сделать.