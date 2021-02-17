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Автор Антон Куликов

Много нас, а он один: как "делят" либеральный электорат

Политика

Перед каждой федеральной избирательной кампанией в России разворачивается увлекательное действо — начинается подсчет количества избирателей либеральных взглядов и выяснение, какая политическая организация могла бы претендовать на поддержку этих людей.

Много нас, а он один: как "делят" либеральный электорат

Борьба за протестный электорат

Вот и недавние статьи Григория Явлинского с критикой Алексея Навального главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объяснил борьбой за "протестный электорат". По его мнению, сейчас люди, которые придерживаются либеральных взглядов, составляют примерно 15 процентов от всех избирателей в стране.

Стоит заметить, что эта цифра остается неизменной на протяжении вот уже пары десятилетий как минимум. То есть, можно сказать, что число приверженцев либерализма в России не увеличивается. Даже несмотря на постепенную смену поколений.

Кроме того, не совсем ясен пассаж о "борьбе за электорат". "Яблоко"-то в выборах принять участие может. Сторонники Алексея Навального тоже могут, но возможностей даже с организационной точки зрения у них значительно меньше.

Мы делили "апельсин"

Политолог Анатолий Гагарин считает, что на так называемый протестный электорат претендуют не только "Яблоко" и Навальный.

"Другое дело, что существует ли вообще такое образование как "электорат Навального". Я думаю, что если он существует, то только в неоформленном состоянии и в немногочисленном. Потому что если внимательно анализировать тех, кто пришел на митинги, и тех, кто там выступал или просто пассивно присутствовал, они не все разделяют точку зрения Навального. И тем более вышли не столько из-за Навального, сколько из-за других причин", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По мнению политолога, есть определенная группа, которая симпатизирует тем тезисам, которые провозглашает Навальный. "И не только он, потому что есть люди и их достаточное количество, которые недовольны социально-экономическим положением, недовольны тем, что существует диссонанс между богатыми и бедными", — подчеркнул Анатолий Гагарин.

Консолидацию вокруг Алексея Навального он объясняет тем, что он и его сторонники призвали "к каким-то таким очень простым действиям, чтобы выразить свое отношение к тем или иным проблемам".

"Митинги и участие в голосовании — это все-таки достаточно разные вещи. Если митинг — это эмоционально-организационная форма, то участие в выборах, как мы это видели и в Москве, и в других городах, пресловутое то же самое "умное голосование" — это не простая процедура. Мотивировать людей прийти на выборы бывает достаточно сложно. Почему и была придумана такая циничная вещь как "умное голосование", когда мы голосуем не за тех, кто разделяет наши взгляды, а за тех, кто нам выгоден в этот момент, потому что он, якобы, воплощает некое противостояние власти", — считает Анатолий Гагарин.

По его мнению, недавнее выступление Григория Явлинского больших дивидендов основателю партии "Яблоко" не принесло.

"Слово было сказано, реакция была получена и, соответственно, отношение к нему тоже было выработано. Я думаю, что это большой пользы Явлинскому не принесло", — считает Анатолий Гагарин.

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Темы выборы в госдуму анатолий гагарин алексей навальный григорий явлинский
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