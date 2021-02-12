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Автор Антон Куликов

“Не партия Гапона”: от Явлинского не дождались “раскаяния”

Политика

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал на своём сайте вторую статью. Посвящена она разбору критики его первой статьи "Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики", которая вызвала ярость у сторонников Алексея Навального.

“Не партия Гапона”: от Явлинского не дождались “раскаяния”

Явлинский ответил критикам. И довольно резко

Напомним, что критиковали Григория Алексеевича за его скептическое отношение в отношении акций в поддержку Навального. Ну ещё и за то, что для критики избрано не подходящее время — мол, раз Алексей Навальный сейчас в СИЗО, то критиковать его ни у кого нет права.

Судя по новой статье Явлинского, чувствует он себя вполне уверенно. Ну вот, например, процитируем: "Яблоко" не партия Гапона, мы людей подставлять не собираемся. Мы против провокаций, и говорить об этом надо тогда, когда есть угроза, а не когда для кого-то это прозвучит красиво. Гапоны готовы пролить кровь, чтобы легче было прикончить действующую власть. Такая цена нас не устраивает. Это вопрос принципа".

А в интервью на "Эхе Москвы" Явлинский хоть и сказал, что никого не хотел оскорбить, однако заявил, что не будет ждать два года и восемь месяцев (срок, на который осуждён Навальный), чтобы высказаться по "политической линии".

Вторая статья Явлинского в значительной степени посвящена именно Навальному. И Григорий Явлинский сжёг все мосты. В частности, он раскритиковал так называемое "умное голосование": "Политическое остриё плана Навального — очередное "умное голосование", на этот раз на осенних парламентских выборах. Как долго можно не видеть, что именно умного в этой стратегии нет, что это очень глупая и вредная выдумка?"

Явлинский контролирует партию. И даёт старт избирательной кампании

Напомним, что первая статья основателя "Яблока" вызвала критику и в самой партии. Около 270 членов "Яблока" подписали открытое заявление о несогласии с позицией Явлинского, которую он высказал о Навальном. Аргумент тот же: "Считаем, что сейчас не время вести заочную полемику с человеком, который находится не на свободе".

Однако накануне бюро партии поддержало точку зрения Явлинского. За принятие соответствующего заявления проголосовали 14 членов бюро, один воздержался. В заявлении отмечается, что члены бюро "не приемлют травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и партии "Яблоко".

Можно сделать предварительные выводы из этой истории.

  • Во-первых, по сути, Григорий Явлинский дал старт избирательной кампании для "Яблока". С медийной точки зрения старт получился вполне удачным. С точки зрения привлечения внимания избирателей — вопрос спорный, хотя электорат "Яблока" всё же старше, чем основная масса сторонников Навального. Так что здесь пересечение минимально.

  • Во-вторых, Явлинский ещё раз продемонстрировал, что контролирует партию. То есть дискуссии в партии могут быть — демократическая же организация, но партийная линия только одна. Как Григорий Алексеевич скажет, так и будет.

  • В-третьих, можно предполагать, что кандидаты от "Яблока" во время избирательной кампании летом нынешнего года столкнутся с противодействием сторонников Навального. Если, конечно, к тому времени у Навального в регионах сохранятся какие-то структуры, "штабы", как их называют. В общем, никаких тактических союзов. Здесь, впрочем, "Яблоко" остаётся верным себе.

  • В-четвертых, нынешние нападки ни Явлинский, ни его окружение не воспринимают как нечто критическое. Впрочем не первый день в политике. Куда больше поводов для размышлений было бы, если б основатель партии заявил, что написал свою первую статью сгоряча и теперь искренне в этом раскаивается.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы партия яблоко выборы в госдуму алексей навальный григорий явлинский
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