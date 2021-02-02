Дипломаты в суде: "а что такого" или вмешательство в дела России?

Более 15 сотрудников посольств разных государств прибыли 2 февраля в Мосгорсуд на слушания по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. В диппредставительствах говорят, что это стандартная практика. Российские политики и чиновники заявляют, что происходящее — вмешательство во внутренние дела России.

Потому что не запрещено

С утра 2 февраля возле Мосгорсуда были замечены автомобили с номерами посольств США, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии, Великобритании, представительства Евросоюза и других. Позднее в американском посольстве заявили, что присутствие сотрудников диппредставительства в суде — стандартная дипломатическая практика наблюдения за судебными процессами в стране пребывания. В том же духе высказались и в посольстве Великобритании.

А в представительстве Латвии отметили, что "это не уникальный случай, так как в России, как и в других странах, дипломаты могут наблюдать над процессами суда". "Если бы такой возможности не было, иностранных дипломатов не впускали бы в зал суда, и, естественно, мы бы это приняли", — подчеркнули в посольстве.

На присутствие иностранных дипломатов отреагировали в российском МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, присутствие дипломатов на суде по делу Навального — вмешательство во внутренние дела России и саморазоблачение попыток Запада сдержать нашу страну. Она также назвала происходящее политической акцией.

О вмешательстве во внутренние дела России заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Такое число дипломатов на суде в России — впервые

Учитывая, сколько было заявлений в США и Евросоюзе по поводу дела Алексея Навального, появления их дипломатов можно было ожидать. Тем более, что в 2013 году представители западных посольств ездили в Киров на суд по делу хищений на предприятии "Кировлес", где Навальный был обвиняемым.

"Если Навальный сядет, это для многих в Европе и в США станет лакмусовой бумагой, окончательным ответом на вопрос, куда идёт Россия. Никаких краткосрочных последствий это иметь не будет, а вот долгосрочные последствия будут крайне неприятны", — цитировал тогда "Коммерсант" одного из западных дипломатов. Это, напомним, 2013 год, когда отношения между Россией, с одной стороны, и США и ЕС, с другой, были хоть и довольно напряжёнными, но не настолько напряжёнными, как сейчас.

Но равным образом можно было ожидать и негативной реакции российских официальных лиц.

Присутствие на суде действительно не запрещено. Но после того потока критики, который обрушился на российские власти, это действительно выглядит как некий символический жест. Тем более, что речь идёт о представителях полутора десятка государств, ранее такого количества иностранных дипломатов на судебных процессах в России всё же не было.