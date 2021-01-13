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Автор Антон Куликов

Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"

Политика

Базирующийся в Вашингтоне Институт Катона — американская частная исследовательская организация либертарианского направления — начал проверку высказываний своего старшего научного сотрудника Андрея Илларионова. Ему сразу же припомнили тот факт, что в начале 2000-х он был советником президента России Владимира Путина по экономике.

Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"

"Неправильный" пост Илларионова

Началось все с того, что Илларионов в блоге 8 января написал развернутый пост про события в Капитолии, которые произошли за два дня до того. Но написал совсем не так, как об этом сейчас принято писать — по крайней мере, в США.

Илларионов назвал протесты мирными, вторжение демонстрантов в здание на Капитолийском холме ловушкой, устроенной полицией с подачи демпартии и и активистов Black Lives Matter. Более того, сравнил произошедшее с поджогом Рейхстага в 1933 году, который нацисты использовали для разгрома германской компартии и установления диктатуры.

По мнению старшего научного сотрудника Института Катона, демонстранты, вошедшие в Капитолий, "безусловно" не нарушили американскую конституцию.

Пост Илларионова был опубликован спустя сутки после того, как организация, в которой он работает, опубликовала заявление, в котором назвала события 6 января "прямой атакой на конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику".

Карьера "борца с режимом" под ударом

В общем, в оценках произошедшего Андрей Илларионов и руководство Института Катона разошлись диаметрально. Надо отметить, что пост Илларионов опубликовал в своем блоге, выражал свою точку зрения, написано сообщение по-русски. Но все это не сыграло никакой роли, в Институте Катона заявили, что "категорически отвергают" его рассуждения и начали проверку по факту публикации.

В западной прессе, уделившей внимание этому событию, Илларионова именуют сторонником "теорий заговора". И особо акцентируют внимание на том факте, что он с 2000 по 2005 годы был экономическим советником Владимира Путина.

И вообще не играет никакой роли, что Илларионов вот уже 15 с лишним лет является одним из самых радикальных критиков российского президента. Вот уже полтора десятка лет не обходится ни одного мероприятия несистемной оппозиции, в котором бы не поучаствовал Андрей Николаевич, яркий представитель явления, которое в 1990-х годах именовали "демшизой".

Он, к слову, участник каспаровского Форума свободной России". Но Гарри Кимович критиковал Трампа и в нынешней ситуации сориентировался быстро, целиком и полностью поддержав "воинов света". Так что ему никакие расследования не грозят.

А вот будущее Андрея Илларионова в Институте Катона туманно. Не то чтобы это было поводом для волнений. Просто интересно, как один-единственный пост, расходящийся с "генеральной линией", может пустить под откос многолетнюю карьеру "борца с режимом".

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Темы гарри каспаров андрей илларионов форум свободной россии
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