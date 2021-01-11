Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в первый рабочий день 2021 года объявила о том, что уходит в отставку. Это стало событием не только республиканского, но и федерального масштаба. И тому есть причины.

Чем прославилась Сардана Авксентьева

Якутск — один из немногих региональных центров, где мэров выбирают горожане, а не депутаты гордум или горсоветов. В 2018 году Сардана Авксентьева участвовала в выборах мэра от партии "Возрождения России". И победила, набрав почти 40 процентов голосов избирателей. Она опередила восьмерых конкурентов. И в том числе кандидата от "Единой России" Александра Саввинова, который 31,7 процентов голосов избирателей.

Впрочем, в ноябре того же 2018 года Авксентьева (первая женщина-мэр в истории Якутска, к слову) получила статус сторонника партии "Единая Россия".

В ноябре прошлого года Сардана Авксентьева прославилась на всю Россию после того как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков". Причем помещение это, по ее словам, будет находится на окраине города.

Из-за решений о снижении расходов на собственную администрацию Авксентьеву стали называть "народным мэром". Насколько можно судить, процесс оценки здания мэрии уже запущен. Но будет ли он реализован после отставки мэра?

Слухи об отставке

Надо заметить, что в ноябре поползли слухи о грядущей отставке Авксентьевой. Причем по состоянию здоровья. Началось это после того, как мэр взяла отпуск, чтобы пройти медицинское обследование. Тогда в городской администрации подтвердили, что у Авксентьевой действительно есть определенные проблемы со здоровьем. Однако подчеркнули, что комментировать или опровергать слухи об отставке не имеет смысла.

Сама же Авксентьева тогда отметила, что за 2,5 года ни разу не брала больничный и "возможно, поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох".

Однако именно проблемы со здоровьем и стали причиной отставки. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", — написала она на своей странице в Instagram.

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь сообщил, что обсуждал с мэром Якутска ее решение об отставке. И пожелал Сардане Авксентьевой скорейшего выздоровления.

До выборов обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев — победитель конкурса "Лидеры России", член регионального политсовета "Единой России".

Сам Григорьев сообщил, что планирует принять участие в выборах мэра. Сардана Авксентьева согласилась стать его советником "на общественных началах". И призвала поддержать кандидатуру Григорьева на предстоящих выборах.

В свою очередь, пресс-секретарь мэра Якутска Алексей Толстяков сообщил, что решение об отставке "было принято без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал".

Депутаты гордумы Якутска рассмотрят заявление Авксентьевой об отставке 14 января. По словам мэра, выборы главы города должны пройти весной.