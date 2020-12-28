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Автор Александр Шторм

Недовольство властями растёт вместе с рейтингами

Политика

Социологические опросы в конце 2020 года окончательно стали выглядеть как инструменты для манипуляций общественным мнением.

Недовольство властями растёт вместе с рейтингами

Уже можно не ждать последних в этом году опросов и исследований ВЦИОМ и ФОМ. Специалисты представят результаты изучения политической ситуации за последнюю полную неделю декабря уже после Нового года.

Так что опросы от 25-го числа можно считать итоговыми. По ним же понятно, что вся информация уже давно носит манипулятивный характер, поскольку тренды уже не бьются друг с другом.

К примеру, в обществе якобы наблюдается и рост недовольства властями, и снижение беспокойства по поводу роста цен, отмечают эксперты и авторы "НГ".

Что характерно, рейтинги доверия к президенту, и одобрения его действиями, а также электоральные позиции партий просто стоят на месте, зато премьер и правительство постоянно служат объектом недовольства. Рейтинги стремительно летят вниз.

Последний опрос ФОМ показал, что люди в России становятся всё более тревожными.

Касательно вопроса о действиях властей как причине недовольства 43% респондентов ответили положительно. При том, что 51% дали всё же отрицательный ответ, динамика настроений не выглядит благоприятной для властей.

Хотя любопытно, что тот же ФОМ по поводу ситуации вокруг роста цен и действий государства по их снижению утверждает, что россияне смотрят в будущее с оптимизмом.

То есть в обществе якобы нет ожиданий, что в 2021 году будут производиться такие масштабные повышения цен. Не понятно, по какому поводу тогда вообще фиксируется недовольство.

Есть вариант, что ФОМ выдаёт в целом интегрированный вывод, в который включены мнения, скажем, сторонников и противников Алексея Навального, где недовольны все. Первые — что на него покушались, вторые — что его недотравили.

Таким образом, в исследованиях проступают вопросы, которые можно характеризовать как "формирующие", то есть направленные на получение определенного ответа.

Не секрет, что официальные итоги выборов в конце концов прописываются в соответствии с опубликованными результатами опросов. А как это на местах получается, власти особо не интересует.

Так что никакой другой социологии в ближайшее время в России не будет.

Скорее всего, фонды продолжат раскручивать имидж премьера Михаила Мишустина как единственно живого политического персонажа. Его рейтинги рывками, но неотвратимо приближаются к показателям президента.

Согласно последним данным ФОМ, российский президент Владимир Путин имеет 61% одобрения, Мишустин — 48%. У ВЦИОМа цифры другие — 60,5% против 45%, но динамика столь же стремительная.

Больше никаких стремительных скачков вверх и вниз ни у кого не наблюдается. Даже рейтинг Путина после требования успокоить рост цен, остался на месте.

У партий тоже тишина, только у "Единой России" рейтинг вырос с 30 до 31%. Но перед выборами будет всё иначе.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы фом вциом левада рейтинг партии рейтинг путина социологические опросы
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