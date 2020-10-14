Ведруссов: Трамп дестабилизировал систему и поляризовал общество

В чем уникальность предстоящих президентских выборов в США, чем они отличаются от ситуации 2000 и 2008 годов и как американские выборы вплетаются в общемировой контекст, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

Выборы начались

— Александр, что происходит в США на фоне предстоящих президентских выборов?

— Хотелось бы меньше обсуждать США и больше заниматься нашими внутренними проблемами и тем, что происходит по периметру наших границ. Но поскольку США — это страна, которая вмешивается буквально в любой вопрос, включая наши внутренние дела, то, наверное, США тоже нам надо обсуждать.

Учитывая ситуацию, которая там складывается, выборы могут быть судьбоносными не только для США, но и для мира в целом.

На Россию они тоже могут оказать влияние, особенно в условиях транзита.

Эта эпопея 3 ноября не закончится. Они будут считать голоса несколько недель, и могут быть разные сценарии. Обе ведущие партии говорят, что не готовы признавать свое поражение.

Уже около трех миллионов американцев проголосовали. У них голосование растянуто на много недель.

Раньше это вопросов не вызывало, а сейчас Трамп открыто высказывает свое недоверие голосованию по почте: "Мы будем ставить под сомнение голоса, которые придут по почте". И он призывает своих сторонников голосовать 3 ноября. А Байден призывает своих сторонников голосовать по почте, причем как можно раньше.

То есть 3 ноября мы можем увидеть по первым результатам, что побеждает Трамп. Потом будет приходить всё больше данных о проголосовавших по почте, и мы увидим совершенно другую картину.

Обе стороны выразили готовность не признавать официальные результаты.

Плюс надо смотреть, как американские выборы вплетаются в глобальный контекст. Мы наблюдаем комплекс проблем, связанный с коронакризисом. Причем коронакризис — это то, чем прикрывают и что является отчасти следствием общего кризиса капитализма. То есть системы, которую нашей стране навязали 30 лет назад, и сказали, что это лучшая система в мире.

Прошло 30 лет, мы потеряли великую страну Советский Союз, и оказалось, что та система не просто не лучше, а она имеет фундаментальные изъяны, так что и США теперь на грани полномасштабного внутриполитического кризиса.

В других странах мы то же самое видим. Лучше всех с COVID справляются:

Китай,

Северная Корея,

Южная Корея.

То есть азиатские страны, но не традиционные западные либеральные демократии, начиная США и заканчивая Италией. 30 лет нас водили по пустыне этой — выжженной, либеральной, и оказывается, что это путь в тупик. Поэтому, если мы не рассмотрим происходящее в Америке, то сложно будет понять, как нам действовать в России.

Беспрецедентный раскол

— В США уже были ситуации, при которой стороны не признавали результаты друг друга. Например, когда избирались Джордж Буш и Альберт Гор. Но вы считаете, что сейчас ситуация уникальная и будет затяжная война за признание результатов?

— В США неплохая система издержек и противовесов. Ситуации, о которых вы говорите, разрешались неоднозначно, но без такого общественного напряжения.

В 2000 году, когда побеждал Джордж Буш-младший, исход голосования решался в штате Флорида, который возглавлял брат Буша-младшего.

В США махровый непотизм, начиная от Бушей и заканчивая Клинтонами и Трампами, который тоже везде посадил своих родственников, хотя вроде бы человек ни дня не был в политике.

В 2000 году, с одной стороны, брат подыграл Джорджу Бушу-младшему. А с другой стороны, мы увидели интересную конфигурацию в Верховном суде: из 9 судей 5 были назначены голосами республиканцев и четверо — голосами демократов.

Начали процессы пересчета голосов во Флориде (считаю, что надо было пересчитать, потому что там были мутные схемы, особенно с учетом того, кто возглавлял Флориду на тот момент). Но Верховный суд постановил, что пересчета не будет, победил Джордж Буш-младший. Мы увидели, что в Америке есть вроде бы независимая судебная система. Но там суды всё равно ангажированы обеими партиями, и от того, какой расклад в Верховном суде, зависит, кто выигрывает президентские выборы.

Но общество приняло тот итог. Грубо говоря, всякие Нью-Йорки, Калифорнии были за Гора, но они не видели катастрофы в Джордже Буше-младшем. Даже после того, как произошла иракская кампания в 2003 году, против которой американское общество протестовало достаточно активно. Не надо считать, что там все прямо верили той лапше, которую вешали на уши всякие:

Байдены,

Джорджи Буши-младшие,

CNN.

Они в одной связке тогда действовали, естественно.

После этого было еще противостояние вокруг Обамы, когда республиканцы заявляли: кто такой первый темнокожий президент? Республиканцы устроили мощную кампанию противодействия, которая в итоге привела к власти Трампа, но в целом общество принимало любой итог.

Сейчас политики и общество расколоты настолько сильно, что ни одна из сторон не готова принимать исход выборов. Более того, когда в 2016 году еще не был известен результат выборов, я написал колонку в "Комсомольской правде", где говорил про расколотую Америку. От этого отмахивались в 2016 году: ладно, и Трампа переживут и всех переживут. Нет.

Трамп очень сильно дестабилизировал систему и поляризовал общество. Поэтому никакой единой Америки больше не будет, она будет расколота и будет всё больше хаотизироваться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова