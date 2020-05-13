Поспешишь — никого не насмешишь: как в России снимают ограничения

Президент России Владимир Путин объявил об отмене режима нерабочих дней с 12 мая. Ограничения будут сниматься поэтапно, решения будут принимать власти регионов. И во многих ограничения со вчерашнего дня действительно стали снимать. Но, как говорится, есть нюансы.

Критерии снятия ограничений

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа.

На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а также возобновление работы объектов торговли (с площадью торгового зала до 400 квадратных метров).

На втором — начинают работу образовательные учреждения и торговые объекты до 800 квадратных метров.

На третьем предполагается открыть парки и разрешить работу предприятиям общепита.

Нужно заметить, что первый этап предполагает достижения коэффициента распространения 1, 50 процентов свободных коек и охвате тестированием 70 человек на 100 тысяч.

Второй этап предусматривает коэффициент распространения 0,8, 50 процентов свободных коек и охват тестированием 90 человек на 100 тысяч.

Третий — коэффициент распространения — 0,5, 50 процентов свободных коек, охват тестированием 110 человек на 100 тысяч.

Как в регионах снимают ограничения

В некоторых российских регионах постепенно начали снимать ограничительные меры. Но на данный момент таких меньшинство. А те регионы, где режим самоизоляции и вовсе отменили, можно пересчитать по пальцам.

В частности, такое решение приняли власти Башкирии, Татарстана и Мурманской области. Но сопровождаются эти решения оговорками. В Татарстане, например, самоизоляцию сменили с обязательной на рекомендательную. И во всех регионах ограничительные меры по-прежнему действуют в отношении групп риска. В частности, не снята самоизоляция для пожилых людей. Также действует так называемый "масочный режим". Так что о говорить о снятии ограничений можно с оговорками.

В ряде российских регионов ограничительные меры смягчены. В Белгородской области разрешили работу торговых центров по будням, в Новосибирской открыли продовольственные рынки (кроме самого Новосибирска).

Но в основном ослабление режима самоизоляции касается занятий спортом и прогулок. Так поступили в Курской, Оренбургской, Орловской, Тюменской областях.

Но в большинстве российских регионов речи о снятии ограничений пока не идет. Самая популярная дата, до которой продлен режим самоизоляции — 31 мая. До этого числа ограничительные меры продлены в Москве, Крыму, Красноярском крае, Волгоградской, Липецкой, Саратовской областях и ряде других регионов.

В некоторых субъектах Федерации режим самоизоляции продлен на ближайшую неделю-две — например, в Московской, Свердловской и Омской областях, Краснодарском крае.

Отличились на этом поприще власти Вологодской области. Там ограничительные меры продлены аж до 1 июля. Хотя, конечно, ничто не мешает эту дату подкорректировать. Но пока так.

В общем, как и следовало ожидать, о существенном ослаблении ограничительных мер пока говорить не приходится. Пожалуй, до конца мая о подвижках здесь говорить не приходится. По крайней мере, если говорить о большинстве российских регионов.