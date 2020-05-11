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Автор Антон Куликов

Выходим на работу. Но не сразу, не все и не везде

Политика

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России объявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Разумеется, это не означает одномоментного снятия всех ограничений. Выход из режима самоизоляции быстрым не будет, предупредил Путин.

"Нам придется жить с этой инфекцией"

Ежедневная статистика по числу заболевших пока что к оптимизму не располагает. Трудно даже сказать, вышла ли Россия на пресловутое "плато" по числу заболевших коронавирусом.

Однако период нерабочих дней в стране уже полтора месяца. И ущерб для российской экономики очевиден всем, тут дискутировать не о чем. Так что можно было предполагать, что власти придут к решению о постепенном снятии ограничений. Собственно, так и в других странах происходит. Правда, там и число заболевших в основном снижается.

Но опять-таки, выход из самоизоляции явно быстрым не будет. Вице-премьер Татьяна Голикова, например, заявила, что "нам придется жить с этой инфекцией, мы должны организовать свою работу и быт, чтобы мы были застрахованы". То есть надежды на то, что коронавирус, так сказать, придет и уйдет, растаяли.

По словам Голиковой, 11 регионов России (из 85-ти) могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер. Ещё 22 региона России могли бы начать сейчас смягчать ограничения, если бы имели достаточный запас больничных коек и охват тестами, добавила она. То есть могли бы, но не начнут.

Ну а в целом, можно сказать, что в подавляющем большинстве регионов России особых условий для ослабления ограничений на данный момент нет.

Меры поддержки

Но вернемся к выступлению Владимира Путина. По словам главы государства, по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками", — сказал Путин. Но сейчас "нужно еще потерпеть", добавил президент, подчеркнув, что "это вопрос жизни".

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Каких-либо сроков снятия этого ограничения не обозначено, и в этом нет ничего удивительного. Ясно только, что произойдет это нескоро.

Касательно столь популярной темы раздачи "вертолетных денег" — этого не будет. А будет поддержка семей с детьми.

  • Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;
  • Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей;
  • Семьям с детьми младше трех лет — установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца.

Помимо этого, были представлены меры по поддержке предприятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса. В частности:

  • С 1 июня в России будет запущена кредитная линия поддержки занятости. В том случае, если предприятие сохранит 90 процентов персонала, кредит и проценты по нему можно будет не возвращать;
  • Для полутора миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, предложено списать налоги и страховые взносы за второй квартал этого года (за исключением налога на добавленную стоимость);
  • Предложено поддержать самозанятых путем возврата им налога за 2019 год.

Ну а кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан.

Очевидно, конечно, что это только начало пути. Постепенное снятие ограничительных мер с 12 мая шаг может быть и вынужденный, но состояние неопределенности куда опаснее. Лучше так, но аккуратно.

А что касается предложенных мер поддержки, то будет много сомневающихся, что их достаточно. Правда, предложить нечто исчерпывающее, чтобы все были довольно, едва ли возможно.

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Темы коронавирус самоизоляция обращение владимира путина
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