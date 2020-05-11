Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России объявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Разумеется, это не означает одномоментного снятия всех ограничений. Выход из режима самоизоляции быстрым не будет, предупредил Путин.
Ежедневная статистика по числу заболевших пока что к оптимизму не располагает. Трудно даже сказать, вышла ли Россия на пресловутое "плато" по числу заболевших коронавирусом.
Однако период нерабочих дней в стране уже полтора месяца. И ущерб для российской экономики очевиден всем, тут дискутировать не о чем. Так что можно было предполагать, что власти придут к решению о постепенном снятии ограничений. Собственно, так и в других странах происходит. Правда, там и число заболевших в основном снижается.
Но опять-таки, выход из самоизоляции явно быстрым не будет. Вице-премьер Татьяна Голикова, например, заявила, что "нам придется жить с этой инфекцией, мы должны организовать свою работу и быт, чтобы мы были застрахованы". То есть надежды на то, что коронавирус, так сказать, придет и уйдет, растаяли.
По словам Голиковой, 11 регионов России (из 85-ти) могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер. Ещё 22 региона России могли бы начать сейчас смягчать ограничения, если бы имели достаточный запас больничных коек и охват тестами, добавила она. То есть могли бы, но не начнут.
Ну а в целом, можно сказать, что в подавляющем большинстве регионов России особых условий для ослабления ограничений на данный момент нет.
Но вернемся к выступлению Владимира Путина. По словам главы государства, по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками", — сказал Путин. Но сейчас "нужно еще потерпеть", добавил президент, подчеркнув, что "это вопрос жизни".
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Каких-либо сроков снятия этого ограничения не обозначено, и в этом нет ничего удивительного. Ясно только, что произойдет это нескоро.
Касательно столь популярной темы раздачи "вертолетных денег" — этого не будет. А будет поддержка семей с детьми.
Помимо этого, были представлены меры по поддержке предприятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса. В частности:
Ну а кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан.
Очевидно, конечно, что это только начало пути. Постепенное снятие ограничительных мер с 12 мая шаг может быть и вынужденный, но состояние неопределенности куда опаснее. Лучше так, но аккуратно.
А что касается предложенных мер поддержки, то будет много сомневающихся, что их достаточно. Правда, предложить нечто исчерпывающее, чтобы все были довольно, едва ли возможно.
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