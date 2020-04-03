Слухи о коронавирусе от президентов и народа

Фейковые сенсации о коронавирусе продолжают будоражить и даже убивать общественность. Причем масла в огонь регулярно подливают даже главы государств.

Власти многих стран, пытаясь успокоить людей, распространяют мифы о чудесных средствах против нового страшного коронавируса не хуже, чем признанные интернетные фейкометы. К примеру, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лучший способ борьбы с коронавирусом - это баня и 50 грамм водки ежедневно. В целом, посыл понятен, но к реальности отношения не имеет.

Американский президент Дональд Трамп спровоцировал всплеск нездорового интереса к теме фразой, что что против нового коронавируса эффективны лекарство от малярии хлорохин и производный от него гидрохлорохин.

Примерно 19 марта Трамп заявил, что лекарство от малярии кардинально изменит план борьбы с covid-19. Бразильский руководитель Жаир Болсонару тоже рекомендовал хлорохин как средство в борьбе с коронавирусом.

При этом клинических исследований по этому поводу - кот наплакал. В наличии - только

небольшое французское исследование, в ходе которого были получены позитивные результаты. Но медицинские эксперты в один голос говорят, что пока слишком рано говорить о широком применении этих лекарств против covid-19. Они еще не признаны средством борьбы с болезнью.

Фактически, слухи о коронавирусе убивают не хуже болезни. После хлорхинина в ходу были надежды, связанные с алкоголем, В Иране люди травятся метанолом, надеясь, что их вылечит дешевый самогон. А во Франции властям пришлось опровергать эффективность кокаина. На Филиппинах ходят слухи, что защититься от COVID-19 можно с помощью пепла с вулкана Тааль, который извергался в середине января.

Впрочем,слухи циркулируют и не на столько высоком уроне. В Израиле в ходу оказался пранк на тему того, что коронавирус обнаружен в трубах центрального водоснабжения. По этому поводу авторы телеграм-канала "ГлавМедиа" пояснили, что «все просто обпересылались сообщениями с мутным фото и войсом, в которых говорят о вирусе в водопроводе и призывают срочно покупать бутилированную воду, фильтры, не пить "простой" воды.

Имейте в виду, что когда этот слух дойдет до РФ, начнется аналогичное "оно".

Для понимания. Всемирная Организация Здравоохранения опровергла слухи о том, что коронавирус передается через воду. Во-вторых, воду можно (и нужно) банально кипятить - если вы живете не на источнике "Боржоми".

Ну и отлично, конечно, что приняли закон о штрафах и сроках за фейки. Тут его как раз можно душевно применять».

В России фейки на эту тему носили исключительно практический характер. В соцсетях в разной степенью достоверности сообщалось, что города будут опылять в ночи с вертолетов санитайзером или дустом и надо закрыть окна . Ждали войска для карантина и полной изоляции Москвы.

При этом говорилось и о том, что якобы по квартирам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры, а трупы умерших вывозятся КАМАЗами «Магнитов» и «Пятерочек». Прочие изыски про самоубийства врачей и мастурбацию как средство профилактики озвучивать уже как бы стыдно. А вот вопрос голода среди населения звучит довольно пугающе. И нестареющая классика - водка лечит от коронавируса. Волка, конечно, лечит все, но не в данном случае.