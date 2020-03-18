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Автор Любовь Степушова

Почему Путин издевается над россиянами?

Политика » Власть » Кремль

Заявление Владимира Путина о том, что в России средний класс составляет 70% работающего населения, это всего лишь материал для анекдотов, но не информация о реальности.

20 вопросов Путину "О среднем классе, доходах и льготах для населения" 16 серия

Зачем "гнать пургу"?

Владимир Путин как-то сказал про своего спикера Дмитрия Пескова, что тот иногда "пургу гонит", рассказывая о том, что он ему не поручал. То же самое можно сказать и о самом президенте.

Речь идет о "глубокой" мысли, высказанной им в интервью с ТАСС о том, что по методике Всемирного банка к среднему классу относят людей с доходом в 1,5 раза выше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", — сказал Путин.

Заметим, что в России МРОТ составляет 12,1 тыс. руб. Значит, делаем вывод, что в России средний класс — это люди с зарплатой около 17 тысяч рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова патрона, что "существуют абсолютно разные методики" для определения среднего класса, поэтому "средний класс" — это "достаточно относительное понятие". Песков попытался выкрутиться, но это было невозможно.

Средний уровень в России — это уровень нищеты

Мысль понятна, но высказана она с таким неуважением к россиянам, что просто диву даешься. При этом недавно президент говорил, что у нас 20 миллионов живут в нищете, а те, кто имеет в семье детей — сразу попадают под категорию бедных.

Как же Вы, господин Путин, допустили, что средний уровень — это уровень нищеты? Уедешь от Москвы километров на сто — и глядь, вообще уже все — сплошной средний класс. Можно добавить, что с такой зарплатой этот средний класс еще копает огород рядом с домом, значит, и богатый уже.

А пенсионерка в Москве, у нее как раз такая пенсия в 17 тысяч рублей - это тоже средний класс?

Средний класс, согласно Евростатагентству - это обладание автомобилем, домом или квартирой, возможностью иметь отпуск за границей, дать детям образование, питание рыбой и мясом через день и так далее. Речь не идет о размере зарплаты, а о том, что можно на нее купить или получить в качестве услуги.

У России — свой путь, но хорош ли он для народа?

Может быть, у нас свой путь, может быть, и не надо сравнивать со средним классом во Франции, но надо к этому стремиться.

Помнится, по молодости Путин все хотел, чтобы Россия догнала Португалию по уровню ВВП на душу населения. Значит, сравнивал. Пишут даже, что этого удалось достичь в 2010 году. Но уровень нашей жизни к португальскому не приблизился. Потому что бензин дорогой и питание — дорогое, легче сказать, что не дорогое. А рубль постоянно не просто падает, а рушится, и в таком же ключе растет инфляция.

Подобные заявления президента — это всего лишь материал для анекдотов, но не информация о реальности. Увы, еще раз убеждаешься, как далек Путин от народа, он вне народа и не для народа, что и доказала пенсионная реформа. И, пытаясь умно поразмышлять о "методиках", глава России только оскорбляет голосующий за него народ.

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Темы средний класс владимир путин
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