Депутаты Госдумы работают над внесением поправок в законодательство, требующим от туристических групп соблюдения мер безопасности на сложных маршрутах

Госдума разрабатывает закон о штрафах для туристов на сложных маршрутах

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Депутаты Госдумы активно работают над внесением поправок в законодательство, цель которых — возложить ответственность на туристические группы за несоблюдение мер безопасности при сложных маршрутах. В настоящий момент в законе присутствует пробел: хотя туристы обязаны уведомлять спасательные службы о своих планах посетить сложные маршруты, штрафные санкции за несоблюдение этого требования отсутствуют, как сообщает ИА DEITA. RU.

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В парламенте отметили, что проект закона еще не был представлен на рассмотрение депутатам, однако его уже одобрили в МЧС и Министерстве юстиции. Статистика показывает, что туристы, не информирующие о своих поездках по сложным местностям, гораздо чаще нуждаются в спасении. Из трех случаев выезда спасателей в труднодоступные районы только один связан с туристами, которые заранее зарегистрировали свой маршрут.

Прежде такие законодательные инициативы не находили поддержки и не проходили дальнейшего одобрения в Госдуме. Ранее предлагалось налагать штрафы как на участников похода, так и на их организаторов, причем суммы штрафов были значительными: 10 тысяч рублей для участников и 50 тысяч рублей для организаторов.

Несмотря на существующее требование уведомления, оно не носит разрешительный или запретительный характер. МЧС не устанавливает правила посещения маршрутов в сложных природных условиях, таких как пещеры, горы или водные объекты. Вместо этого законодательство предусматривает, что туристы и организаторы должны самостоятельно обеспечивать свою безопасность, информируя о местоположении своих групп. В то же время, если туристическая организация относится к категории серьезных, она также заинтересована в строгом соблюдении всех мер безопасности. Для частных и семейных групп рекомендуется взять с собой опытного проводника или инструктора.