КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину

Конституционный суд должен будет посоревноваться с Думой в услужливости президенту Владимиру Путину или найти четкие юридические обоснования его пятому мандату.

Зачем Путин меняет конституцию? Крутаков о СКРЫТЫХ МОТИВАХ президента

Отменит ли КС прежнее решение 1988 года?

На вчерашнем заседании Госдумы во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию было принято решение снять ограничения на участие Владимира Путина в выборах президента.

Первоначально Валентина Терешкова ("Единая Россия") предлагала снять это ограничение вообще, но приехавший на заседание президент ее не поддержал. В отношении себя он отметил, что если такую поправку одобрит Конституционный суд, то "тогда это другое дело". Президент заявил депутатам, что будет работать с ними до конца 2024 года, а "там посмотрим".

Заметим, что в 1988 году КС принял решение по участию Бориса Ельцина в выборах на третий мандат и сделал вывод, что исполнение обязанностей президента при любой Конституции засчитывается и не обнуляет сроки.

Как говорилось в решении КС, "избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действовавшего Президента Российской Федерации (Ельцина), исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий в соответствии со статьей 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации".

Далее подчеркивалось:

"Свободные выборы, согласно статье 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации, являются высшим непосредственным выражением власти народа. В этой связи доводы о том, что предусмотренное статьей 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации ограничение продолжительности полномочий одного и того же президента двумя сроками подряд относится якобы только к случаю, когда оба срока полностью имели место в период действия нынешней Конституции Российской Федерации, и что указанный в пункте 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения" срок не является первым сроком в смысле статьи 81 (часть 3), вступают в противоречие с выраженной на выборах волей народа. Необходимо учесть, что сам президент Российской Федерации (Ельцин), являясь согласно статье 80 (часть 2) Конституции Российской Федерации гарантом Конституции Российской Федерации, неоднократно публично заявлял, что на очередных выборах в 2000 году не будет баллотироваться на должность президента Российской Федерации на следующий срок полномочий, ибо это было бы нарушением Конституции Российской Федерации, и что он не намерен добиваться ее изменения ради выдвижения своей кандидатуры".

Поэтому, конечно, сейчас КС будет обязан пройти проверку на "вшивость": кому он служит — закону или президенту. Или все же найти юридически грамотные аргументы, чтобы опровергнуть свое же прошлое мнение.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин, вряд ли решение Конституционного суда вступит в диссонанс с инициативами депутатов, позицией президента и части нашего общества.

По мнению эксперта, Конституционный суд будет принимать решение, исходя не только из буквы, но и из духа той инициативы, которая была предложена Государственной думой.

Аналогичного мнения придерживается профессор НИУ ВШЭ, философ и политолог Олег Матвейчев, он считает, что Конституционный суд уже изменял сроки правления президента с 4-х до 6 лет. И тогда он разъяснял, "что такого рода поправки касательно сроков, обнуления и прочих вещей не противоречат Конституции".

Путин — хозяин своему слову: захотел дал, захотел — взял обратно

Сейчас в Конституции записано, что президент не может исполнять свои обязанности более чем два срока подряд. Путин предложил убрать слово "подряд" и всячески в последнее время подчеркивал (как и Ельцин), что у него нет желания баллотироваться на пятый мандат.

Об этом он заявил, например, во время встречи с главами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Как подчеркнул президент, он всегда исполнял положения основного закона страны.

На этот раз, выступая перед Думой, Путин отметил, что стране нужна сильная президентская вертикаль власти.

"Считаю и глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике, но и в сфере безопасности лишний раз нам с вами об этом напоминает", — сказал он.

То есть налицо желание эту вертикаль обеспечить собственноручно и после 2024 года в условиях нестабильной мировой обстановки.

Некоторые аналитики считают, что принятая поправка (если она будет одобрена КС) свидетельствует не о желании Путина баллотироваться на выборах 2024 года, но лишь о

нежелании быть "хромой уткой",

желании пресечь все разговоры о своей досрочной отставке,

желании посадить всех "элитных бульдогов" на цепь.

кроме того, это говорит о том, что достойного преемника Путин пока не видит.

Олег Матвейчев полагает, что президент хочет оставаться в роли страхующего человека, который, если завтра война, выступит главнокомандующим, "который уже умел воевать и выводить Россию в лидеры с победой".

"Путин — это опытный капитан, которому страна доверяет. И в этом смысле все социологические опросы свидетельствуют, что Путин в качестве наставника как минимум должен быть и что у него должна быть возможность оставаться во власти и влиять на нее. Поэтому пусть у нас такая возможность будет. Зачем себе окно возможностей забивать?" — сказал политолог.

Валерий Коровин считает, что Путин меняет свою позицию и отменяет данное слово в зависимости от ситуации. Так он говорил, что не будет осуществлять пенсионную реформу и повышать пенсионный возраст, а потом сделал это.

"То же самое касается и президентских сроков. Когда Путин об этом говорил, в мире не бушевал коронавирус, "Роснефть" не отвергла предложение Саудовской Аравии по сокращению добычи, доллар не взлетал, рубль не падал. И вообще мир был другим. Поэтому с учетом нынешних изменений ситуация стала иной, и позиция президента поменялась", — сказал Валерий Коровин.

Что важнее: легитимность или Конституция?

Политолог полагает, что устойчивость политической системы перед лицом хаоса важнее, чем буквальное следование Конституции, "которую в ее нынешнем состоянии не уважают в России".

"У нас всегда легитимность выше легальности. Важно, что Путина поддерживают, а не то, что написано в Конституции, в каких-то бумагах", — сказал Валерий Коровин.

Оба политолога уверены, что большинство населения на выборах президента 2024 года опять проголосует за Путина.

"Социология свидетельствует о том, что у нас большинство людей выступает за то, чтобы Путин правил вечно. От добра добро не ищут", — подчеркнул Олег Матвейчев.

Валерий Коровин отметил, что народ — это не активные меньшинства агрессивных людей, которые "орут громче других, выдавая себя за народ". Народ — безмолвствует, как и ему полагается, и он устал не от Путина, а от "некой бессмысленности нашей политической системы".

Нужна дискуссия о смысле жизни в России

По словам Валерия Коровина, "мы добились такой стабильности, причем уже близкой к заморозке". Но сейчас пора обращаться к главному — к дискуссии о смыслах, об идее государства. Это является вызовом для путинской системы, потому что, например, не всем понятно введение Бога в либеральную Конституцию.

Путин делает патриотические заявления, он выступает за социальную поддержку, за социальное государство, но у власти в экономическом блоке правительства продолжает работать (Эльвира) Набиуллина, сказал политолог.

"Если Россия — великое государство, значит, надо быть последовательным: после Крыма нужно было брать Донбасс, а "не сопли жевать", как Путин выражается. И так далее. Нет какой-то последовательности, нет понимания, к чему мы движемся, куда. Просто всем заткнуться, сидеть тихо — это, конечно, хорошая идея. 20 лет мы сидели тихо. И что? И сколько можно? От этого люди устали действительно", — отметил Валерий Коровин.

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