Правительство ослабили, чтобы оно меньше вредило России

Во всех органах высшей власти России засели враги народа? Как связана реформа Конституции с отставкой правительства? Правительство специально ослабили, чтобы оно меньше нам всем вредило и не сильно сопротивлялось реформам? Как выгнать из власти врагов страны и народа? Почему после всенародного голосования могут оказаться подвешены все госинституты колониального периода? Почему для этого необходима высокая явка? Каковы стратегические и первоочередные цели конституционной реформы?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

На все эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Почему ушло правительство

— Евгений Алексеевич, что вы думаете по поводу смены правительства? Это все-таки как-то напрямую связано с поправками в Конституцию и перераспределением полномочий?

— А почему мы не верим в официальное объяснение, почему ушло правительство Медведева?

Медведев же сам честно сказал: "Я ушел, чтобы вам не мешать, Владимир Владимирович, со своим правительством". Так что все правильно. Он по-честному ответил на этот вопрос.

— Он там накосячил…

— Накосячил, не накосячил…

— Но ему сказали: ты был прекрасен, большое спасибо за работу, — и дали другую хорошую должность.

— Нет, если бы накосячил, его бы уволили. А он сам ушел.

И ушел по понятной причине, потому что Медведев понимал, что правительство должно обновиться, чтобы идти вперед… Кстати, Госдума сегодняшняя будет препятствовать проведению установления верховенства российской Конституции.

Новое правительство не лучше старого

— Но в правительстве остались на две трети те же самые люди.

— Да.

— Кто будет препятствовать?

— А это другой вопрос.

— Ушли те, кто был самым большим противником?

— Это другой вопрос. Правительство начало делить кресла. Давайте честно скажем. Посмотрим на сторону зазеркально от слов Путина.

Итак, "в России верховодит не Конституция, а иностранное управление в нашем правовом поле. Мы хотим изменить этот принцип". Это слова Путина.

Следовательно, сегодня любые действия правительства идут нам во вред, как и действия Государственной Думы. То есть Государственная Дума, исполняя внешние указания, естественно, будет препятствовать… Я вам открываю 16-й пункт вот этих указаний МВФ. Госдума будет исполнять международные стандарты и повышать пенсионный возраст. Это оттуда нам дали указание повысить пенсионный возраст, например.

Следовательно, отставка правительства — это ослабление противника, противника реформ по восстановлению суверенитета. Так что задача отставки правительства была не в появлении хорошего правительства, а в ослаблении плохого.

Понимаете разницу?

В России сегодня все временные

— А как вы считаете, это правительство временное?…

— Оно ничем не отличается от предыдущего с точки зрения его кода.

Поэтому новое правительство само по себе такое же, но сейчас время — другое, скоро будут перемены…

Что такое временное? Мы сейчас после плебисцита все будем временными.

— Мы вообще все временные. Жизнь — только миг.

— Нет, будет временное. Государственные институты после плебисцита все окажутся подвешены, если будет высокая явка.

Если народ догадается прийти с высокой явкой, то подвешены будут все государственные институты колониального периода.

То есть периода, когда слова Путина "российская Конституция не имела приоритет в нашем правовом поле".

Понимаете? Все будут подвешены, потому что не будут обладать легитимностью.

Соответственно, придется менять всю политическую систему, если будет такая воля народа. А это и есть уровень явки на плебисцит.

И цель конституционной реформы, если уж так говорить о текущих целях, а не о стратегических, — это суверенная стабильность.

Можете записать эти слова на будущее.

Мы же всегда, что здесь, в студии "Правды.Ру" говорим, потом, через два-три года, так и происходит.

Как обеспечить суверенную стабильность России

Поэтому можете смело так все это и записывать: суверенная стабильность.

Стоит задача обеспечить стабильность страны не за счет внешних олигархов и внешней системы управления, например, МВФ, как сейчас, потому что это на самом деле никакая не стабильность, а стабильное ослабление страны и постоянное ухудшение уровня жизни.

Стабильность настоящая, которая позволит действительно уверенно развиваться и улучшать нашу жизнь, должна быть и может быть обеспечена только за счет внутренних точек опоры, то есть национального капитала, партий суверенитета, всего народа и возможностей, которые находятся в нашей стране.

А у нас же возможностей — треть мировых, между прочим. А живем мы только на 1,5 процента от мирового дохода. Так что потенциал роста у нас во сколько? В 20 раз!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев