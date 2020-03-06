Какова главная цель всенародного голосования?

Почему сейчас, с точки зрения высшей власти России, пришло время решительных перемен? Про какие мощные резервы, способные защитить права граждан и национальную экономику от попыток внешнего давления, говорил Владимир Путин?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.

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Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас

Какие мощные резервы защитят граждан России

— Евгений Алексеевич, вы сказали, что Путин в своей речи указал, что сейчас созданы "мощные резервы, которые способны защитить социальные права граждан и национальную экономику от попыток внешнего давления"? Это какие? Это то, что у нас деньги в бюджете остаются и не тратятся?

— Во-первых, это слова Путина. Во-вторых, под мощными резервами понимается, что мы создали альтернативную систему банковского обслуживания…

— Это которая МИР?

— В том числе. И национальную платежную систему.

— Она же только в России?

— Она завязана на российскую систему управления. Суверенный интернет. Вы зарплату получаете на карточку. Если американцы на нас обидятся, они вашу карточку отключат, как они сделали в 2014 году на неделю, кстати. В результате что будет? Цитирую Путина: "Социальные права граждан будут нарушены". взбунтуются люди без денег.

— Но при этом россияне, получив зарплату на карточку МИР, если поехали куда-нибудь за границу, не могут воспользоваться этой карточкой. Проблема в том, что эта система изолированная.

— Я о другом. Вы спросили, почему сейчас. Я вам отвечаю словами Путина, я его цитирую…

"Потому что мы создали сейчас резервы от внешнего давления, которое будет, когда мы будем восстанавливать суверенитет".

США будут противодействовать переменам в России

Понимаете? То есть он объявил реформу и понимает, что во время этой реформы против этой реформы будут противодействовать Соединенные Штаты, и блок НАТО, и все остальные, кто под американцами есть.

Будут санкции, будет давление, будет отключение SWIFT, будет отключение карт, будет попытка продовольственной блокады.

Будет все что угодно, потому что Путин запустил процесс, в котором есть враг. Этот враг — фактор внешнего управления.

Еще раз — я его цитирую и поясняю. Потому что я понимаю, что это людям трудно воспринять. Мы этим восемь лет занимаемся.

Президент говорит:

"Цель реформы — гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".

То есть президент говорит, в российском правовом пространстве главное не российская Конституция. Понимаете? Дальше он говорит буквально следующее:

"Решения международных органов у нас верховодят".

Как верховодят в России международные органы

То есть иностранные органы, вот они. Я рассказал пока только про один из этих иностранных органов — Вашингтон, округ Колумбия, он командует, как нам жить. Естественно, командует МВФ в своих интересах. В данном случае у меня в руках один документ из международных органов. Это все лишь годовая команда, но очень подробная.

— А что это за документ?

— Международный валютный фонд, консультация, сентябрь, 2018 год. Почему я взял сентябрь 2018 год?

— Консультации по Российской Федерации?

— Да, указания Российской Федерации.

— А куда это направляется?

— Это все в кабинетах у высоких начальников лежит. Это и есть указания тех самых международных органов, которые прописаны в речи Путина.

— Центральный банк руководствуется этими указаниями.

— В том числе.

— Да, в том числе. А какие еще наши органы руководствуются?

— Все.

— Как все? Например, министерство спорта или министерство туризма тоже?

— И министерство спорта, и туризма, и правительство в целом, и Государственная Дума, потому что у всех этих органов, по Конституции, приоритеты иностранного управления, о чем и говорит президент в своей речи.

Цель этого референдума (плебисцита даже — это более высокая форма) — именно убрать иностранное управление.

Соответственно, иностранное управление — выгодоприобретатель нынешнего положения. И, соответственно, нужно убрать иностранное управление. Это аналог свободы и независимости Отечества 1945 года — лозунг Великой Отечественной войны. Это значит, изменить принципы управления страной.

Сейчас у нас начальство находится в Вашингтоне, оно будет этому противодействовать.

Потому что после конституционной реформы (а она только начинается с плебисцита) начальство будет в России. Соответственно, сейчас Вашингтон и Лондон назначают олигархов. После реформы люди-предприниматели будут формироваться в российской системе.

— Так просто? Мы сказали: вот прошло 30 лет, раньше мы слушались, а теперь не будем слушаться. Почему не раньше все-таки?

— Так Путин вам сказал.

— Четыре причины вы назвали. Но все-таки почему именно сейчас? Ведь война в Чечне закончилась десять лет назад.

— Я вам скажу так: две причины появились только недавно. Пятая здесь не указана. Я ее потом назову.

Указанные причины — мы сейчас накопили мощный резерв.

Вы упомянули карту МИР. А вы знаете, для того, чтобы принять решение о карте МИР (в WikiLeaks это есть) пришлось преодолевать сопротивление посла Соединенных Штатов Америки, который отложил решение о карте МИР на пять лет? На целых пять лет!

— Как посол Соединенных Штатов Америки может откладывать или принимать решение о российской карте МИР?

— Очень просто. Поднимаете WikiLeaks, там есть письмо посла, где он обратился к своему начальству в Вашингтоне и сказал, дайте команду России, в соответствии с ее Конституцией, отменить во внесенном Путиным законопроекте главу о национальной платежной карте в национальной платежной системе. Это было внесено в Госдуму еще около восьми лет назад. Эта глава была отменена.

Я привожу пример, как работает эта система. Я же все-таки депутат с первого созыва. Соответственно, я знаю, как она работает. Просто посол дал команду: "Это не принимать". Дума сказала: "Есть!" И сказала она так в соответствии с Конституцией. А в Конституции это прописал народ в 1993 году.

Отменить решение народа может только плебисцит — такое же решение народа, референдум. Соответственно, о плебисците президент и говорит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев