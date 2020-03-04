Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас

Российский политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова в программе "Необычная неделя" обсудили актуальные политические и общественные темы.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Эксперт рассказал о том, как пройдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, и почему изменения во власти происходят именно сейчас.

Поправки в Конституцию: кто инициатор?

— Евгений Алексеевич, в прошедшую неделю было мало событий, зато они все глобальные. И одно из них — обсуждение поправок в Конституцию, перераспределение властных полномочий. Все это имеет непосредственное отношение к вашему движению.

— Да. Потому что про Госсовет я, например, говорил еще лет десять назад. Я говорил, что необходимо создать орган, стоящий над президентом, занимающийся стратегией. Тогда меня сильно ругали.

А Национально-освободительное движение создано (штабы НОДа; анкетная численность НОДа — 200 тысяч человек) восемь лет назад.

И цель у НОДа одна — восстановление суверенитета. Как Владимир Владимирович сказал в своей речи, "верховенство, приоритет Конституции России в российском правовом пространстве".

Почему 22 апреля?

— Давайте мы начнем с поправок к Конституции. Всенародное голосование назначено на 22 апреля.

— Когда-нибудь надо начинать революцию.

— Почему 22 апреля?

— А почему не 22 апреля начинать революцию? Это революция.

Путин предложил сменить систему власти в стране. Это революция — с точки зрения формальных признаков.

То есть власть была у одних институтов, власть станет у других институтов. Это революция?

Всенародное голосование — это революция?

— Если бы все эти институты были уничтожены, а власть передали тем, у кого сейчас ничего нет, то это была бы революция. Когда верхи не могут, низы не хотят, низы все получают, начинают руководить, а верхи уходят…

— Нет.

Если власть будет у новых институтов, которые будут в результате созданы, у содержательно новых, может быть, даже некоторые со старыми названиями, то, естественно, старые институты исчезнут, потому что у них не будет субъектности власти.

Грубо говоря, может быть, люди и останутся, а институты поменяются…

У Путина очень хорошая речь, в ней все ответы есть. Например, он говорит: первое, Россия должна быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Для этого Путин запускает процесс, суверенитет нашего народа должен быть безусловным.

И дальше Путин говорит, что мы едва решили проблему, что часть государственной функции была узурпирована олигархическими кланами. Вот вам конкретный противник.

— Это что? Эта история только что возникла?

— Нет. Вот смотрите, президент в своей речи говорит: "Ко мне обратились по поводу реформы Конституции, по вопросу суверенитета и верховенства Конституции, ряд политических, общественных объединений". Ни одно общественное объединение, кроме НОДа, такой вопрос не ставило. Еще и референдумом.

Единственная организация в России, которая ставила задачу восстановления суверенитета через конституционную реформу и через референдум или всенародное голосование, — только НОД.

Почему поправки в Конституцию нужны именно сейчас? Четыре причины

Почему сейчас? Путин на этот вопрос отвечает. Четыре пункта, почему сейчас, у него в речи.

Первый пункт: "потому что до этого мы восстанавливали единство страны", то есть война в Чечне и вообще территориальная целостность, вообще стоял фактор, будем ли мы жить как страна, прежде чем суверенитет восстанавливать.

"потому что до этого мы восстанавливали единство страны", то есть война в Чечне и вообще территориальная целостность, вообще стоял фактор, будем ли мы жить как страна, прежде чем суверенитет восстанавливать. Дальше он говорит, "покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами". То есть он боролся с олигархами: Абрамовичем, Дерипаской, Вексельбергом и т. д.

— Он боролся с ними? Мне казалось, что они вполне нормально себя чувствуют сейчас и получают государственную поддержку из-за того, что страдают от санкций.

— Конкретно Путин сказал, что он боролся с ситуацией, когда часть некоторой государственной властной функции у них была. То есть он их не поборол, они прекрасно себя чувствуют: у них капитализация 20 процентов в год сейчас. То есть они растут.

— Народ нищает.

— Да, а они растут. То есть они каждый год прибавляют по миллиарду долларов, если по-русски. Они есть. Просто часть государственных функций они брали на себя, Путин с этой ситуацией боролся. Потому что с ними побороться нельзя, потому что они назначаются английской и американской властями.

Грубо говоря, все эти люди — иностранцы с точки зрения их установочного происхождения.

Список Forbes. А наши, грубо говоря, предприниматели, возможные олигархи под санкциями, и поэтому им запрещено быть институтами собственности. А олигарх без института собственности не может существовать.

Мы восемь лет готовились к переменам, которые сейчас начинаются, поэтому знаем детали очень подробно.

Первое, территориальная целостность — война была. Второе — боролись с некоторыми функциями олигархических кланов и отжали у них эти функции, а иначе они бы управляли полностью.

Дальше. Россия вернулась в международную политику как страна, с которой нельзя не считаться, договорилась с Китаем, с Индией, с Ираном, и с БРИКС, и с другими странами о совместной борьбе с Соединенными Штатами Америки.

Помните, мюнхенскую речь? Один центр власти, один центр принятия решений, однополярный мир — США. Теперь сложилась международная коалиция — третий пункт — с точки зрения почему сейчас. А вчера ее еще не было.

Наконец, четвертый пункт. Я цитирую: "Мы создали, наконец, мощные резервы, которые способны защитить социальные права граждан и национальную экономику от попыток внешнего давления".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев