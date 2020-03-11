Каким образом американцы управляют Россией и мировыми процессами? Почему Путин призывает народ на всеобщее голосование? Как скорость процесса смены системы и восстановления суверенитета зависит от явки?
На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.
Читайте начало интервью:
— Евгений Алексеевич, каким образом поддержка народа — высокие результаты плебисцита — помогут нашему президенту сломать систему внешнего управления и создать национально ориентированную систему?
— Чтобы сломать систему, нужно народное решение, потому что народ является основой политического решения. И Путин призывает народ прийти.
Если будет высокая явка, значит, быстро проскочим процесс восстановления суверенитета. Если будет явка не очень высокая, значит, процесс затянется, враги консолидируются.
— Как скорость процесса зависит от явки?
— Очень просто. Как скорость процесса. Представьте, что к вам пришли какие-то люди и сказали: "А ну-ка отдавай мне свою машину". А вы сказали: "Да иди вон отсюда". А если к вам пришло сто человек с дубинами, вы сразу скажете: "Берите". Вот так же зависит и от явки.
Высокая явка дает высокий мандат доверия. Высокий мандат позволяет Путину быстрее проскочить реформы по приоритету российской Конституции в российском правовом поле, быстрее принять законы, причем с новой Думой.
Сегодняшняя Дума с "Единой Россией" — все хорошо, но она не пойдет до конца в вопросах суверенитета, потому что она сама выстроена хоть и не жестко, но под западные стандарты, под иностранное управление. Она сама является ее элементом.
Поэтому, естественно, это глубокая реформа, меняющая принципы 20-30-летней системы. Это сравнимо с точки зрения процесса с 1993 годом, когда появилась новая политическая надстройка: новые партии, новый парламент (до этого был Верховный совет) и все остальное. Но это будет возможно, только если будет высокая явка.
— У нас появятся новые партии?
— Естественно, ведь предстоит смена системы.
— Сейчас в Госдуме всего четыре партии, а "Единая Россия" — это практически Коммунистическая партия Советского Союза…
— Я бы назвал так: "Единая Россия" — бюрократическая партия Российской Федерации.
— Сейчас многие эксперты прогнозируют досрочные выборы в Госдуму, на которых ЕР провалится…
— Это зависит от явки.
Будет переходный период, как в начале 90-х годов два года был, и поменяют все партии.
Грубо говоря, все партии будут тогда построены по новому принципу — национально ориентированному. То есть все партии будут от народа.
Сейчас партии не от народа, а от тех, кто платит. Это их системная вещь. Это заложено в нашу законную Конституцию. Идите на выборы без 50 миллионов на округ. Вы там даже рядом не подойдете. А деньги кто дает? Нет, не народ.
Я не критикую выборы, я критикую курс. Я говорю о том, что за деньгами стоит западная система, которая эти деньги печатает. У нас ведь даже нет права на печатание своих денег.
Соответственно, мы свои деньги не печатаем, значит, мы не можем их дать в политическую систему в необходимых количествах.
— Почему это мы не печатаем свои деньги?
— Потому что наши деньги есть производные, система выпуска привязана к ввозимым долларам.
— Евгений Алексеевич, это все-таки другая тема, что у нас экономика обеспечена долларом, к сожалению, а не золотым рублем, как раньше.
— Это все связано. Если у вас в экономике будут бегать тугрики, значит, и политическая система будет построена на тугриках. Разве это не так?
— Эта реформа предполагает изничтожение доллара из российской экономики?
— Эта реформа предполагает, как Владимир Владимирович написал, "в России будут руководить не иностранные решения, а российская Конституция". Это он написал в своей речи, в которой он призвал народ идти на голосование. То есть после этой реформы изменится субъект власти. Субъект власти будет не иностранный, а национальный.
Соответственно, национальный субъект власти и будет работать в интересах российского народа. В том числе и с деньгами. И деньги напечатаем.
Мы просчитали, что означают эти путинские реформы, допустим, в области экономики. Маленький сегмент. Это значит, что за год-два можно в экономику ввести, обнулив процентную ставку, где-то 65 триллионов рублей.
— Откуда их взять?
— Напечатать вместо долларов. Посмотрите на сайт Центрального банка. Там же ясно сказано, что 60 процентов российской экономики — доллары.
— Все так просто — напечатали рубли, и все будет хорошо?
— Печатать рубли надо не просто так, а пропорционально наличию контролируемых активов.
В России в случае восстановления суверенитета мы будем контролировать активы первый год на 65 триллионов рублей, причем новых, причем международно признанные активы.
Сегодня под эти же российские активы напечатаны доллары. А в этом случае вы вместо долларов печатаете в России рубли. Денежная масса не увеличивается. Меняется пропорция ее оборота в стране. Оборот идет не долларовый и евро, а рублевый. Соответственно, инфляция — ноль. Рост — девять процентов. Повышение доходов населения в пять раз.
— Все так близко? А что же раньше-то нельзя было?
— Представьте себе, что если вы вместо долларов печатаете рубли, доллары будут довольны?
— Конечно, они будут обижены и будут горько плакать.
— Они имеют силы, чтобы остановить этот процесс? Их Путин так и называл "внешнее давление". Имеют. Вот они его и останавливают.
Это все элементы противодействия конституционной реформы по восстановлению суверенитета.
Американцы против "Северного потока"? Против.
— А почему они его остановили только два месяца назад? Ведь санкции были давно.
— Да очень просто: потому что они давали не санкции, а микросанкции. А потом они сказали: вы 95 процентов построили, а теперь — вам санкции. Они регулируют.
— Они ждали, пока мы будем тратить деньги на строительство.
— Да, правильно. И теперь за эту трубу девять миллиардов долларов заплатит каждый российский потребитель газа.
Они управляют системой и процессом. Необязательно они вовсю давят на гашетку санкций, они управляют чуть-чуть.
— А мы не можем повлиять на участников. У нас нет механизма.
— У нас нет субъектности власти, у нас нет органа, который пишет такие бумаги.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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