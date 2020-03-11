Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти

Каким образом американцы управляют Россией и мировыми процессами? Почему Путин призывает народ на всеобщее голосование? Как скорость процесса смены системы и восстановления суверенитета зависит от явки?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.

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Зачем нужна высокая явка на всенародное голосование

— Евгений Алексеевич, каким образом поддержка народа — высокие результаты плебисцита — помогут нашему президенту сломать систему внешнего управления и создать национально ориентированную систему?

— Чтобы сломать систему, нужно народное решение, потому что народ является основой политического решения. И Путин призывает народ прийти.

Если будет высокая явка, значит, быстро проскочим процесс восстановления суверенитета. Если будет явка не очень высокая, значит, процесс затянется, враги консолидируются.

— Как скорость процесса зависит от явки?

— Очень просто. Как скорость процесса. Представьте, что к вам пришли какие-то люди и сказали: "А ну-ка отдавай мне свою машину". А вы сказали: "Да иди вон отсюда". А если к вам пришло сто человек с дубинами, вы сразу скажете: "Берите". Вот так же зависит и от явки.

Высокая явка дает высокий мандат доверия. Высокий мандат позволяет Путину быстрее проскочить реформы по приоритету российской Конституции в российском правовом поле, быстрее принять законы, причем с новой Думой.

Сегодняшняя Дума с "Единой Россией" — все хорошо, но она не пойдет до конца в вопросах суверенитета, потому что она сама выстроена хоть и не жестко, но под западные стандарты, под иностранное управление. Она сама является ее элементом.

Что произойдет, если народ проголосует правильно

Поэтому, естественно, это глубокая реформа, меняющая принципы 20-30-летней системы. Это сравнимо с точки зрения процесса с 1993 годом, когда появилась новая политическая надстройка: новые партии, новый парламент (до этого был Верховный совет) и все остальное. Но это будет возможно, только если будет высокая явка.

— У нас появятся новые партии?

— Естественно, ведь предстоит смена системы.

— Сейчас в Госдуме всего четыре партии, а "Единая Россия" — это практически Коммунистическая партия Советского Союза…

— Я бы назвал так: "Единая Россия" — бюрократическая партия Российской Федерации.

В каком случае будут досрочные выборы в Госдуму

— Сейчас многие эксперты прогнозируют досрочные выборы в Госдуму, на которых ЕР провалится…

— Это зависит от явки.

Если явка будет низкая (30-40 процентов), то не будет досрочных выборов.

Если явка будет под 70 процентов, будут досрочные выборы.

Если явка будет под 80-90 процентов, то в этом случае будут не просто досрочные выборы, а будет смена всей политической системы страны, то есть поменяют партии.

Будет переходный период, как в начале 90-х годов два года был, и поменяют все партии.

Грубо говоря, все партии будут тогда построены по новому принципу — национально ориентированному. То есть все партии будут от народа.

Сейчас партии не от народа, а от тех, кто платит. Это их системная вещь. Это заложено в нашу законную Конституцию. Идите на выборы без 50 миллионов на округ. Вы там даже рядом не подойдете. А деньги кто дает? Нет, не народ.

Я не критикую выборы, я критикую курс. Я говорю о том, что за деньгами стоит западная система, которая эти деньги печатает. У нас ведь даже нет права на печатание своих денег.

Соответственно, мы свои деньги не печатаем, значит, мы не можем их дать в политическую систему в необходимых количествах.

Россия должна начать печатать свои деньги

— Почему это мы не печатаем свои деньги?

— Потому что наши деньги есть производные, система выпуска привязана к ввозимым долларам.

— Евгений Алексеевич, это все-таки другая тема, что у нас экономика обеспечена долларом, к сожалению, а не золотым рублем, как раньше.

— Это все связано. Если у вас в экономике будут бегать тугрики, значит, и политическая система будет построена на тугриках. Разве это не так?

— Эта реформа предполагает изничтожение доллара из российской экономики?

— Эта реформа предполагает, как Владимир Владимирович написал, "в России будут руководить не иностранные решения, а российская Конституция". Это он написал в своей речи, в которой он призвал народ идти на голосование. То есть после этой реформы изменится субъект власти. Субъект власти будет не иностранный, а национальный.

Соответственно, национальный субъект власти и будет работать в интересах российского народа. В том числе и с деньгами. И деньги напечатаем.

Мы просчитали, что означают эти путинские реформы, допустим, в области экономики. Маленький сегмент. Это значит, что за год-два можно в экономику ввести, обнулив процентную ставку, где-то 65 триллионов рублей.

— Откуда их взять?

— Напечатать вместо долларов. Посмотрите на сайт Центрального банка. Там же ясно сказано, что 60 процентов российской экономики — доллары.

— Все так просто — напечатали рубли, и все будет хорошо?

— Печатать рубли надо не просто так, а пропорционально наличию контролируемых активов.

В России в случае восстановления суверенитета мы будем контролировать активы первый год на 65 триллионов рублей, причем новых, причем международно признанные активы.

Сегодня под эти же российские активы напечатаны доллары. А в этом случае вы вместо долларов печатаете в России рубли. Денежная масса не увеличивается. Меняется пропорция ее оборота в стране. Оборот идет не долларовый и евро, а рублевый. Соответственно, инфляция — ноль. Рост — девять процентов. Повышение доходов населения в пять раз.

Россия еще не видела настоящих санкций

— Все так близко? А что же раньше-то нельзя было?

— Представьте себе, что если вы вместо долларов печатаете рубли, доллары будут довольны?

— Конечно, они будут обижены и будут горько плакать.

— Они имеют силы, чтобы остановить этот процесс? Их Путин так и называл "внешнее давление". Имеют. Вот они его и останавливают.

В том числе Майданами,

в том числе военными действиями на Украине,

в том числе внутренним подкупом элит,

в том числе санкционным давлением на олигархов

Это все элементы противодействия конституционной реформы по восстановлению суверенитета.

Американцы против "Северного потока"? Против.

— А почему они его остановили только два месяца назад? Ведь санкции были давно.

— Да очень просто: потому что они давали не санкции, а микросанкции. А потом они сказали: вы 95 процентов построили, а теперь — вам санкции. Они регулируют.

— Они ждали, пока мы будем тратить деньги на строительство.

— Да, правильно. И теперь за эту трубу девять миллиардов долларов заплатит каждый российский потребитель газа.

Они управляют системой и процессом. Необязательно они вовсю давят на гашетку санкций, они управляют чуть-чуть.

— А мы не можем повлиять на участников. У нас нет механизма.

— У нас нет субъектности власти, у нас нет органа, который пишет такие бумаги.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев