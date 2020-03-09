Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Архитектура страны 1993 года изменится на суверенную?

Политика » Власть

Зачем нужно всенародное голосование — плебисцит — по внесению поправок в Конституцию России? Почему, чтобы избавиться от внешнего управления, нужно поменять всю архитектуру страны?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Российский политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова в передаче "Необычная неделя" обсудили эти актуальные политические и общественные темы.

Читайте начало интервью:

Что говорит закон о внесении поправок в Конституцию

— Евгений Алексеевич, у нас есть закон о внесении поправок в Конституцию?

— Есть. Конституция у нас делится на две части.

  • Одна часть Конституции меняется всенародным голосованием по специальной процедуре. Это касается 1-й, 2-й и 9-й глав.
  • А вторая часть меняется без всенародного голосования определенной процедурой: 2/3 голосов решение принимается Госдумой, 3/4 — Советом Федерации и 2/3 — регионами. Если эти субъекты приняли решение, то меняется вторая часть Конституции.

Предложенные сегодня президентом поправки не меняют 1-ю и 2-ю главы, они меняют вторую часть Конституции. Но он предложил провести плебисцит, у которого самостоятельная политическая жизнь. Как в Англии провели голосование по Brexit. Все. Три правительства сменилось, наконец третье Бориса Джонсона вышло из ЕС.

— Все-таки заставили.

— То есть решение народа стоит выше решения всех остальных.

— Ведь все эти правительства пытались как раз не допустить Brexit.

— Так и сейчас у нас пытаются. Только тихой сапой. Вы видите, чтобы в нашей стране была хоть какая-то агитация по поводу плебисцита, куда вы, и я, и все должны прийти 22 апреля? Хоть социальная реклама какая-то, конкретная информация, чтобы люди уже знали, подумали, а потом приходили.

Саботаж против внесения поправок в Конституцию

— Ничего нет.

— Правильно.

Потому что так же сопротивляются, как и в Англии было. Потому что в Российской Федерации это вообще смена системы.

— Кто сопротивляется? Может быть, просто нет команды о том, чтобы организовать широкое оповещение общественности?

— Как кто? Что такое команда? Вот Путин пришел и сказал: надо обсуждать и принимать это решение. Все, команда уже сразу поступила. Просто исполнители не собираются эту команду исполнять. Так же, как в Англии не собирались. Это целый процесс.

Почему я и говорю, что это революция. Есть сопротивление этой реформе Владимира Путина. Это сопротивление идет не только извне, о котором он говорит, но и внутри страны в виде элементарного саботажа.

Для чего нужно менять Конституцию

— Не кажется ли вам, что эти изменения полномочий могут быть просто попыткой изменить структуру власти, с тем чтобы забрать высшую власть у следующего президента, урезать его полномочия в пользу другого должностного лица?…

— Секундочку. Мы можем, конечно, придумать, что хотим. Но я руководствуюсь словами президента. Надо просто смотреть на все это именно так, как президент говорит.

Путин говорит, что "надо менять Конституцию по обращению общественных организаций".

Кстати, только один НОД обращался, мы два миллиона подписей собрали. Больше никто этим не занимался, вообще нет таких.

Итак, надо менять Конституцию. Для чего?

  • Первое, для чего менять Конституцию.

"Первое, чтобы обеспечить суверенитет (это уже слова президента, а не мои), чтобы обеспечить приоритет Конституции России в российском правовом поле", а не Вашингтона (это теперь я добавляю для ясности).

Первое же, "чтобы не было власти международных органов", — это президент объясняет.

  • А дальше еще второе — чтобы не было двойного гражданства у чиновников и депутатов.
  • Третье — чтобы был как раз ценз оседлости.

И еще там 22 пункта. Но все остальное уже не так неважно.

Важно первое, самое главное — о чем плебисцит. Плебисцит же о суверенитете. О независимости извне.

— Если мы говорим о приоритете Конституции Российской Федерации над международным правом, у нас есть Центробанк, который на самом деле руководствуется указаниями Международного валютного фонда и прочих внешних управляющих, а власть России ему не указ.

— Да, например, Государственный банк, но далеко не он один, а практически все руководящие органы страны.

Сколько законов придется поменять после внесения поправок в Конституцию

— Предполагается, что после этой поправки должно быть изменено либо создано большое количество новых законов, то есть все законы, по которым мы жили с 1993 года, теперь придется менять.

— Да. Нужно будет поменять четыре тысячи федеральных законов.

— Очень много.

— Много. Мы посчитали.

Но менять надо, потому что сейчас эти законы работают против нас, против всей нашей страны и каждого гражданина.

— Кодексы лесные, земельные, какие угодно...

— После этой поправки надо будет менять сразу же где-то 500 законов. Но самое важное не это.

Самое важное то, что пройдет плебисцит. Есть конституционная реформа, тут все понятно, а есть плебисцит или всенародное голосование с большой явкой по особо важным вопросам — вот что такое плебисцит. Плебисцит дает мандат доверия.

После плебисцита у президента Путина появляется мандат народа на дальнейшие действия по приоритету Конституции в российском правовом поле и суверенитету. То есть основной процесс начнется только после этого.

Но после этого начнутся также и усиленные давления на социальные права граждан со стороны внешних сил и все остальное.

Потому что плебисцит запускает процесс коренной реформы страны. Мы меняем архитектуру страны 1993 года. У нас будет архитектура 2020 года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы плебисцит конституция смена власти инна новикова евгений федоров необычная неделя экспертное мнение внешнее управление международное право поправки в конституцию всенародное голосование
Новости Все >
Диетолог перечислила продукты, помогающие при авитаминозе
К вечеру курс рубля замедлил темп падения
ЦСКА за 11 сезонов набрал в Ростове 7 очков из 33-х
Штаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных в Москве
Мясников высмеял уход Михалковой из "Уральских пельменей"
Невестка Орбакайте вместе с мужем отметила сразу два праздника
Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу над ЦСКА
В Судане не планируют отменять реформы из-за нападения на премьера
Контейнер с десятками трупов кошек и собак нашли в Якутске
Последние материалы
Архитектура страны 1993 года изменится на суверенную?
Штаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных в Москве
Мясников высмеял уход Михалковой из "Уральских пельменей"
Невестка Орбакайте вместе с мужем отметила сразу два праздника
Эрдоган продолжает турецкие политические традиции
Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу над ЦСКА
В Судане не планируют отменять реформы из-за нападения на премьера
Контейнер с десятками трупов кошек и собак нашли в Якутске
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Популярное
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.

Зеленский выдвинул России ультиматум
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир. Новости мира
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Сверим часы: три условия краха доллара
Сверим часы: три условия краха доллара
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по делу о крушении MH17 продлится до конца 2021 года
России не выгодна новая сделка ОПЕК+
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ