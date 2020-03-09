Архитектура страны 1993 года изменится на суверенную?

Зачем нужно всенародное голосование — плебисцит — по внесению поправок в Конституцию России? Почему, чтобы избавиться от внешнего управления, нужно поменять всю архитектуру страны?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Российский политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова в передаче "Необычная неделя" обсудили эти актуальные политические и общественные темы.

Читайте начало интервью:

Что говорит закон о внесении поправок в Конституцию

— Евгений Алексеевич, у нас есть закон о внесении поправок в Конституцию?

— Есть. Конституция у нас делится на две части.

Одна часть Конституции меняется всенародным голосованием по специальной процедуре. Это касается 1-й, 2-й и 9-й глав.

А вторая часть меняется без всенародного голосования определенной процедурой: 2/3 голосов решение принимается Госдумой, 3/4 — Советом Федерации и 2/3 — регионами. Если эти субъекты приняли решение, то меняется вторая часть Конституции.

Предложенные сегодня президентом поправки не меняют 1-ю и 2-ю главы, они меняют вторую часть Конституции. Но он предложил провести плебисцит, у которого самостоятельная политическая жизнь. Как в Англии провели голосование по Brexit. Все. Три правительства сменилось, наконец третье Бориса Джонсона вышло из ЕС.

— Все-таки заставили.

— То есть решение народа стоит выше решения всех остальных.

— Ведь все эти правительства пытались как раз не допустить Brexit.

— Так и сейчас у нас пытаются. Только тихой сапой. Вы видите, чтобы в нашей стране была хоть какая-то агитация по поводу плебисцита, куда вы, и я, и все должны прийти 22 апреля? Хоть социальная реклама какая-то, конкретная информация, чтобы люди уже знали, подумали, а потом приходили.

Саботаж против внесения поправок в Конституцию

— Ничего нет.

— Правильно.

Потому что так же сопротивляются, как и в Англии было. Потому что в Российской Федерации это вообще смена системы.

— Кто сопротивляется? Может быть, просто нет команды о том, чтобы организовать широкое оповещение общественности?

— Как кто? Что такое команда? Вот Путин пришел и сказал: надо обсуждать и принимать это решение. Все, команда уже сразу поступила. Просто исполнители не собираются эту команду исполнять. Так же, как в Англии не собирались. Это целый процесс.

Почему я и говорю, что это революция. Есть сопротивление этой реформе Владимира Путина. Это сопротивление идет не только извне, о котором он говорит, но и внутри страны в виде элементарного саботажа.

Для чего нужно менять Конституцию

— Не кажется ли вам, что эти изменения полномочий могут быть просто попыткой изменить структуру власти, с тем чтобы забрать высшую власть у следующего президента, урезать его полномочия в пользу другого должностного лица?…

— Секундочку. Мы можем, конечно, придумать, что хотим. Но я руководствуюсь словами президента. Надо просто смотреть на все это именно так, как президент говорит.

Путин говорит, что "надо менять Конституцию по обращению общественных организаций".

Кстати, только один НОД обращался, мы два миллиона подписей собрали. Больше никто этим не занимался, вообще нет таких.

Итак, надо менять Конституцию. Для чего?

Первое, для чего менять Конституцию.

"Первое, чтобы обеспечить суверенитет (это уже слова президента, а не мои), чтобы обеспечить приоритет Конституции России в российском правовом поле", а не Вашингтона (это теперь я добавляю для ясности).

Первое же, "чтобы не было власти международных органов", — это президент объясняет.

А дальше еще второе — чтобы не было двойного гражданства у чиновников и депутатов.

Третье — чтобы был как раз ценз оседлости.

И еще там 22 пункта. Но все остальное уже не так неважно.

Важно первое, самое главное — о чем плебисцит. Плебисцит же о суверенитете. О независимости извне.

— Если мы говорим о приоритете Конституции Российской Федерации над международным правом, у нас есть Центробанк, который на самом деле руководствуется указаниями Международного валютного фонда и прочих внешних управляющих, а власть России ему не указ.

— Да, например, Государственный банк, но далеко не он один, а практически все руководящие органы страны.

Сколько законов придется поменять после внесения поправок в Конституцию

— Предполагается, что после этой поправки должно быть изменено либо создано большое количество новых законов, то есть все законы, по которым мы жили с 1993 года, теперь придется менять.

— Да. Нужно будет поменять четыре тысячи федеральных законов.

— Очень много.

— Много. Мы посчитали.

Но менять надо, потому что сейчас эти законы работают против нас, против всей нашей страны и каждого гражданина.

— Кодексы лесные, земельные, какие угодно...

— После этой поправки надо будет менять сразу же где-то 500 законов. Но самое важное не это.

Самое важное то, что пройдет плебисцит. Есть конституционная реформа, тут все понятно, а есть плебисцит или всенародное голосование с большой явкой по особо важным вопросам — вот что такое плебисцит. Плебисцит дает мандат доверия.

После плебисцита у президента Путина появляется мандат народа на дальнейшие действия по приоритету Конституции в российском правовом поле и суверенитету. То есть основной процесс начнется только после этого.

Но после этого начнутся также и усиленные давления на социальные права граждан со стороны внешних сил и все остальное.

Потому что плебисцит запускает процесс коренной реформы страны. Мы меняем архитектуру страны 1993 года. У нас будет архитектура 2020 года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев