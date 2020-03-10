Как и кто назначал на высокие должности людей с иностранным гражданством и семьями на Западе? Каких российских олигархов Запад холит и лелеет, а каким запрещает иметь собственность? Почему решения иностранных судов обязательны для России? Как внешнее управление сопротивляется установлению суверенитета в России?
Все эти события в передаче "Необычная неделя" обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.
Читайте начало интервью:
— Евгений Алексеевич, вторым пунктом поправок в Конституцию является запрет для чиновников на двойное гражданство, иностранное гражданство, вид на жительство. Это, конечно, очень важно, и народ поддерживает это.
— Это условие назначения на должность.
— Так ведь и должно быть. Многие высшие чиновники имеют, как минимум, вид на жительство или хотя бы в Болгарии квартиру, а есть даже швейцарское гражданство и британское. Как их назначали?
— А вы никогда не задумывались почему?
Да потому, что их назначали из Вашингтона, вот и все.
— Кто оттуда назначал, как?
— В соответствии с нашей Конституцией и реальным положением вещей. Понятно, что трудно это воспринять. Тогда вот представьте в советское время Советский Союз и Польшу или другую страну соцлагеря. Как вы думаете, в Польше или в Чехословакии назначали министров с согласия Москвы — соседнего государства?
— Конечно. Даже без сомнения.
— Вот то же самое у нас сейчас. Только требуется согласие Вашингтона либо Лондона. А отсюда и двойное гражданство. Как может лондонский или вашингтонский чиновник доверять министру, если его семья не живет в Лондоне, если он не знает его детей?
— Если у них нет счета там...
— Да. Если нет у него там счетов, нет у него коррупции на всякий случай для крючка, никак не может доверять лондонский чиновник или американский такому министру. И поэтому он такого министра или депутата не будет назначать, у которого нет двойного гражданства.
Тот, у которого есть двойное гражданство, будет назначен. Система такая работает, как президент объяснил. Путин же назвал это "однополярный мир". Оттуда идет управление системой.
Вот как Советский Союз управлял социалистическим лагерем — все то же самое. Это технология. Мы проиграли.
— А США управляли капиталистическим лагерем.
— США управляли оккупированным капиталистическим лагерем, не всем.
— А наши умные люди помогали и кормили.
— Не знаю, насколько умные люди. У нас там была шизанутость по поводу мировых движений. У нас тогда социалистическую революцию, мировой социализм строили. Это своя шизанутость.
Мы отступили от принципа исторической конкуренции наций. Сейчас, слава Богу, возвращаемся. Правда через тяжелые процессы.
Возвращаясь к нашей реформе, то есть ее началу... Я пытаюсь объяснить, чтобы наши зрители и читатели тоже поняли.
Начинается тяжелейший процесс, в котором будет много издержек, в котором будет много проблем личного характера, в котором будет падение жизненного уровня и много еще чего.
Но этот процесс есть восстановление суверенитета нашего Отечества. Процесс, аналогичный процессу Великой Отечественной войны, только сейчас другая ситуация, поэтому и методы другие.
— Не пугайте. Почему опять будет падение жизненного уровня? Мы уже так давно падаем… Куда дальше-то?
— Я не пугаю. Мы восемь лет готовили эту реформу, мы знаем, о чем речь. Потому что Путин же сказал, что будет внешнее давление. В своей речи сказал. И мы от внешнего давления пока не свободны…
— У нас санкции с 2014 года. Мы уже давно там все.
— Это не санкции, а санкцинюшки.
— То есть будет еще хуже?
— Знаете, в чем логика самого механизма? Очень просто.
Задача санкций — не дать возможности Путину создать национальные элиты, то есть сторонников суверенитета.
Поэтому у тех ребят, которые в 90-х годах стали олигархами, идет 20-30-процентный рост капитализации в год. Путин их называет "олигархическими кланами". А новым ребятам, которые появились в 2000-х годах, просто тупо запрещено быть владельцами имущества.
— Это какие новые ребята?
— Те, которые в санкционных списках. Все вот эти, как на Западе говорят, друзья Путина и т. д. Новые ребята не имеют права на собственность вообще как институт.
— А можете назвать фамилии новых ребят?
— Хорошо. Миллер, Сечин, Тимченко и т. д. Все новые находятся под санкциями…
— Им нельзя что-то иметь? У них же есть собственность. Что им нельзя?
— Нет. У них есть собственность только в России. Международная собственность арестована. А российская — временно. Я вам зачитываю российский закон.
— А может ли руководитель "Газпрома" иметь зарубежную собственность?
— А почему нет? Он же бизнесмен. А чем он хуже Дерипаски, в принципе? А Дерипаска может.
Так вот, зачитываю наше законодательство, наш действующий кодекс, где прямо по-русски написано "при рассмотрении дел арбитражный суд России не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу".
Что это означает? Недавно, например, финский суд решил: Ротенбергу или кому-то еще (неважно) запрещено быть владельцем какого-то объекта, компании. Это решение суда распространяется на Россию. Просто еще не приехали судебные исполнители из Лондона.
— А кто их пустит?
— Как кто их пустит? Российская Конституция, нынешние наши законы.
— Сколько у нас в Совете Европе заседаний, там сейчас опять ЮКОСу 50 миллиардов присудили.
— Мы заплатим. Все заплатим.
— Заплатим? Мы не платим сколько лет уже, обжаловали.
— Назовите хоть один случай, чтобы мы не заплатили.
— ЮКОСу пока не платим. Откладывали это решение.
— Потому что иностранные судебные органы не приняли окончательного решения. Мы их обжалуем, переобжалуем и т. д. Но потом мы все равно заплатим. И заплатит каждый гражданин России. Вот 50 миллиардов разложите на всех бабушек.
А вы спрашиваете, почему будет падение жизненного уровня.
Я надеюсь, что если будет высокий плебисцит — под 90 процентов, тогда не будет очень тяжелых последствий. Потому что тогда быстрее Путин сможет сменить Думу, правительство, Совет Федерации.
— Не будет 90 процентов.
— Тогда, значит, будет тяжелый процесс.
Будет не один, может быть, плебисцит, а два-три, как было в 1991-м, в 1993 году. У нас же тремя референдумами ломали Советский Союз.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.