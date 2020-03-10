Как Запад назначает высших чиновников России

Как и кто назначал на высокие должности людей с иностранным гражданством и семьями на Западе? Каких российских олигархов Запад холит и лелеет, а каким запрещает иметь собственность? Почему решения иностранных судов обязательны для России? Как внешнее управление сопротивляется установлению суверенитета в России?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Все эти события в передаче "Необычная неделя" обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политический деятель, депутат Госдумы, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Как во власть попали двоеграждане

— Евгений Алексеевич, вторым пунктом поправок в Конституцию является запрет для чиновников на двойное гражданство, иностранное гражданство, вид на жительство. Это, конечно, очень важно, и народ поддерживает это.

— Это условие назначения на должность.

— Так ведь и должно быть. Многие высшие чиновники имеют, как минимум, вид на жительство или хотя бы в Болгарии квартиру, а есть даже швейцарское гражданство и британское. Как их назначали?

— А вы никогда не задумывались почему?

Да потому, что их назначали из Вашингтона, вот и все.

— Кто оттуда назначал, как?

— В соответствии с нашей Конституцией и реальным положением вещей. Понятно, что трудно это воспринять. Тогда вот представьте в советское время Советский Союз и Польшу или другую страну соцлагеря. Как вы думаете, в Польше или в Чехословакии назначали министров с согласия Москвы — соседнего государства?

— Конечно. Даже без сомнения.

— Вот то же самое у нас сейчас. Только требуется согласие Вашингтона либо Лондона. А отсюда и двойное гражданство. Как может лондонский или вашингтонский чиновник доверять министру, если его семья не живет в Лондоне, если он не знает его детей?

— Если у них нет счета там...

— Да. Если нет у него там счетов, нет у него коррупции на всякий случай для крючка, никак не может доверять лондонский чиновник или американский такому министру. И поэтому он такого министра или депутата не будет назначать, у которого нет двойного гражданства.

Тот, у которого есть двойное гражданство, будет назначен. Система такая работает, как президент объяснил. Путин же назвал это "однополярный мир". Оттуда идет управление системой.

Вот как Советский Союз управлял социалистическим лагерем — все то же самое. Это технология. Мы проиграли.

— А США управляли капиталистическим лагерем.

— США управляли оккупированным капиталистическим лагерем, не всем.

— А наши умные люди помогали и кормили.

— Не знаю, насколько умные люди. У нас там была шизанутость по поводу мировых движений. У нас тогда социалистическую революцию, мировой социализм строили. Это своя шизанутость.

Мы отступили от принципа исторической конкуренции наций. Сейчас, слава Богу, возвращаемся. Правда через тяжелые процессы.

После реформы власти будет еще хуже

Возвращаясь к нашей реформе, то есть ее началу... Я пытаюсь объяснить, чтобы наши зрители и читатели тоже поняли.

Начинается тяжелейший процесс, в котором будет много издержек, в котором будет много проблем личного характера, в котором будет падение жизненного уровня и много еще чего.

Но этот процесс есть восстановление суверенитета нашего Отечества. Процесс, аналогичный процессу Великой Отечественной войны, только сейчас другая ситуация, поэтому и методы другие.

— Не пугайте. Почему опять будет падение жизненного уровня? Мы уже так давно падаем… Куда дальше-то?

— Я не пугаю. Мы восемь лет готовили эту реформу, мы знаем, о чем речь. Потому что Путин же сказал, что будет внешнее давление. В своей речи сказал. И мы от внешнего давления пока не свободны…

— У нас санкции с 2014 года. Мы уже давно там все.

— Это не санкции, а санкцинюшки.

— То есть будет еще хуже?

— Знаете, в чем логика самого механизма? Очень просто.

Задача санкций — не дать возможности Путину создать национальные элиты, то есть сторонников суверенитета.

Поэтому у тех ребят, которые в 90-х годах стали олигархами, идет 20-30-процентный рост капитализации в год. Путин их называет "олигархическими кланами". А новым ребятам, которые появились в 2000-х годах, просто тупо запрещено быть владельцами имущества.

Чем отличаются старые и новые олигархи

— Это какие новые ребята?

— Те, которые в санкционных списках. Все вот эти, как на Западе говорят, друзья Путина и т. д. Новые ребята не имеют права на собственность вообще как институт.

— А можете назвать фамилии новых ребят?

— Хорошо. Миллер, Сечин, Тимченко и т. д. Все новые находятся под санкциями…

— Им нельзя что-то иметь? У них же есть собственность. Что им нельзя?

— Нет. У них есть собственность только в России. Международная собственность арестована. А российская — временно. Я вам зачитываю российский закон.

— А может ли руководитель "Газпрома" иметь зарубежную собственность?

— А почему нет? Он же бизнесмен. А чем он хуже Дерипаски, в принципе? А Дерипаска может.

Так вот, зачитываю наше законодательство, наш действующий кодекс, где прямо по-русски написано "при рассмотрении дел арбитражный суд России не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу".

Что это означает? Недавно, например, финский суд решил: Ротенбергу или кому-то еще (неважно) запрещено быть владельцем какого-то объекта, компании. Это решение суда распространяется на Россию. Просто еще не приехали судебные исполнители из Лондона.

— А кто их пустит?

— Как кто их пустит? Российская Конституция, нынешние наши законы.

— Сколько у нас в Совете Европе заседаний, там сейчас опять ЮКОСу 50 миллиардов присудили.

— Мы заплатим. Все заплатим.

— Заплатим? Мы не платим сколько лет уже, обжаловали.

— Назовите хоть один случай, чтобы мы не заплатили.

— ЮКОСу пока не платим. Откладывали это решение.

— Потому что иностранные судебные органы не приняли окончательного решения. Мы их обжалуем, переобжалуем и т. д. Но потом мы все равно заплатим. И заплатит каждый гражданин России. Вот 50 миллиардов разложите на всех бабушек.

Почему важна высокая явка на всенародное голосование

А вы спрашиваете, почему будет падение жизненного уровня.

Я надеюсь, что если будет высокий плебисцит — под 90 процентов, тогда не будет очень тяжелых последствий. Потому что тогда быстрее Путин сможет сменить Думу, правительство, Совет Федерации.

— Не будет 90 процентов.

— Тогда, значит, будет тяжелый процесс.

Будет не один, может быть, плебисцит, а два-три, как было в 1991-м, в 1993 году. У нас же тремя референдумами ломали Советский Союз.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев