Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть

Политика

Сергей Шнуров еще не успел начистить партийные Лабутены перед предстоящими думскими выборами, а известный продюсер Иосиф Пригожин уже сообщил о серьёзном намерении певицы Валерии создать партию и включиться в политическую борьбу.

Напомню, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны пройти 19 сентября 2021 года.

Депутатом своим ты меня назови

Иосиф Пригожин поделился мыслями о будущей партии Валерии, которая, предположительно, получит название "Сильные женщины" (одна из песен из репертуара певицы). Приоритетной темой, на которой планируется собрать голоса избирателей, станет защита прав женщин и борьба с насилием в семьях:

"Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс".

Продюсер нового проекта с участием своей супруги надеется, что Валерия сможет стать союзницей действующего депутата Госдумы Оксаны Пушкиной от "Единой России", чья парламентская активность сейчас сосредоточена на принятии закона "О профилактике семейно-бытового насилия".

По идее, нет ничего проще, чем вступить в "Единую Россию" или войти в аппарат депутата Оксаны Пушкиной, чтобы своим именем и личным опытом содействовать рождению закона, который Валерия считает необходимым для страны. Такой путь, видимо, не представляется продуктивным или не отвечает глобальной задаче.

А потом обними

Как нынче принято с оглядкой сообщать о чьем-либо желании засветить свою харизму на политическом небосклоне, продюсер не преминул заметить, что идея "пока не обсуждалась ни с какими кураторами".

Кто они эти тайные кураторы, на которых под светом кремлевских рубиновых звезд то и дело кивают представители партийных новообразований, я даже и не догадываюсь. Равно как и о связи лояльности действующей власти с денежным вспомоществованием.

Лабутены Роста

Событием, получше анонса о грядущей выставке Ван Гога, стала новость о вступлении музыканта Сергея Шнурова в партию Роста. Программа у партии — вполне. Артист, блогер и с некоторых пор общественный деятель на сегодняшний день весьма популярен в России.

Его подвижничество в сохранении великой и могучей отечественной ненормативной лексики трудно переоценить. Все говорит в пользу правильного выбора медийного локомотива для партии Роста. Да и в отличие от некоторых спортсменов в политике, его никто не станет обвинять в употреблении допинга. Сам же исполнитель задорных песен готов поделиться своим настроением с будущими избирателями:

"Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким вот странным поворотом, помаячила мне партией Роста. Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей!"

Если Сергей Шнуров выполнит свое обещание называть все своими именами, то я, как и многие граждане России, смогу все-таки получить ответ на вопрос, ставший интернет-мемом: "А что Титов?"

Троянская лошадь в квартире

Бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак образ Сергея Шнурова в политике видится "лошадью в двухкомнатной квартире". С лошадью — понятно, но почему в двухкомнатной, пока не совсем укладывается в аллегорическую конструкцию. Видимо, у двух медийных триггеров свои разборки.

Политический старт музыканта вдохновил и депутата Госдумы Наталью Поклонскую на стихи. В принципе неплохо для любителя. Вполне на уровне поэтического творчества Сергея Шнурова, но только без мата.

Вероятность же появления Валерии как лидера своей партии заставило Сергея Шнурова откликнуться очередным сочинением с посылом, что его участие в политике — норма, а участие Валерии чем-то не устраивает:

Где от стоп-крана здесь ключи?

Боюсь, вовеки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил,

Я в этот сумасшедший поезд.

Мотивирование к образному мышлению и сочинительству — уже положительный результат начавшегося вхождения артистов к политическую тусовку. Ещё даже не став депутатом, Сергей Шнуров уже сумел привнести позитива в серые будни имитации политической жизни в стране. Наверно, именно этого крупного творческого мазка и не доставало для смыслового наполнения картины расцвета отечественного парламентаризма.

Обком звонит в колокол

Того и гляди, может, и всесоюзный д'Артаньян Михаил Боярский присоединится к тренду. Вслед за партией Роста с Сергеем Шнуровым, "Сильными женщинами" Валерии и "За правду" Захара Прилепина он может явить граду и миру партию "Мушкетеры за короля".

Думаю, что выигрышной креативной фишкой партии смогла бы стать ритуальная оговорка про опору для действующего президента под лозунгом "Один за всех!". Ну, а голоса своих земляков, питерцев, можно будет без труда завоевать своими уже ставшими традиционными перформансами с парковкой автомобиля там, где артист сочтет нужным.

Не лишним было бы пополнить партийное разнообразие и другими политическими образованиями, к примеру:

  • Филиппа Киркорова — "За цвет настроения синий"
  • Анастасии Волочковой — "Шпагаты России"
  • Юрия Шатунова — "За белые розы"
  • Ксении Собчак (с участием Чака Норриса) — "Чак и Собчак во имя добра"
  • Николая Расторгуева — "Атас"
  • Тимати — "Бургеры за импортозамещение"

Полагаю, что участие других кандидатов в избирательной кампании в роли спойлеров может, как и в картине "День выборов", привести к сложностям. Если, к примеру, привлечь Юрия Куклачева с партией "За котиков", то с большой вероятностью можно утверждать, что конституционное большинство ему будет обеспечено.

В таком важном деле не всякий риск оправдан. Особенно, когда появились явные признаки подготовки в России трансфера власти, и это хорошо понимают в "центре".

На завтра будут выборА

Тем временем Сергей Шнуров начал адаптироваться к новому амплуа, в котором, по его словам, он пока чувствует себя "не очень хорошо". Полагаю, что он справится. Тем более он уже стал делать первые серьезные и правильные для политика шаги — стал зачищать свои посты в Instagram.

Последняя публикация в этой социальной сети, по сообщениям его подписчиков, уже датируется октябрем 2018 года. Удалил политик и свое стихотворение "Вова как основа" и другие отзывы о деятельности "государевых людей", включая и свою гневную критику пенсионной реформы.

Выборы, выборы…

Задорная песня Алексея Кортнева про кандидатов, которую представил Сергей Шнуров в кинофильме "День выборов", в один миг обрела огромную популярность. Причем практически среди всех представителей общества с различными политическими преференциями.

Если эта песня смогла объединить граждан страны, то ее вполне можно позиционировать как патриотическую и исполнять на общественно значимых мероприятиях.

Сам же Сергей Шнуров, выйдя на политическую эстраду, несколько подкорректировал свои взгляды. Политик считает, что эта песня про нетрадиционную сексуальную ориентацию кандидатов в наше время теряет свою актуальность:

"Мне всегда не нравилось слово "все", которое там подразумевается. Некоторые все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию".

Одна очень самонадеянная птица тоже предполагала, что лишена перспективы трагического финала в кипящем бульоне. Разумеется, такая незавидная участь абсолютно не грозит популярному артисту. Равно как и его репутации не особо навредит участие в партийной жизни. Если будет польза людям от его политической деятельности, то вообще здорово.

В принципе любой перформанс, даже не самый удачный — это бесспорный плюс к известности, рейтингам и славе. Да и избирателям, по крайней мере, будет нескучно следить за яркими шоу в отсутствии реальной состязательности избирательного процесса и политической жизни в целом.

Темы партия выборы валерия госдума рф партия роста сергей шнуров иосиф пригожин сильные женщины
Новости Все >
В Германии задержали водителя авто, наехавшего на участников карнавала
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
Польский президент обвинил Россию в агрессии против Украины
Германия призывает к созданию наднациональной европейской армии
Последние материалы
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Как китайцы решают внутренние проблемы
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Три главные проблемы российского футбола
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Соломон Соловьев Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Лолита показала стройную фигуру в купальнике
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ