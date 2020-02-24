Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть

Сергей Шнуров еще не успел начистить партийные Лабутены перед предстоящими думскими выборами, а известный продюсер Иосиф Пригожин уже сообщил о серьёзном намерении певицы Валерии создать партию и включиться в политическую борьбу.

Напомню, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны пройти 19 сентября 2021 года.

Депутатом своим ты меня назови

Иосиф Пригожин поделился мыслями о будущей партии Валерии, которая, предположительно, получит название "Сильные женщины" (одна из песен из репертуара певицы). Приоритетной темой, на которой планируется собрать голоса избирателей, станет защита прав женщин и борьба с насилием в семьях:

"Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс".

Продюсер нового проекта с участием своей супруги надеется, что Валерия сможет стать союзницей действующего депутата Госдумы Оксаны Пушкиной от "Единой России", чья парламентская активность сейчас сосредоточена на принятии закона "О профилактике семейно-бытового насилия".

По идее, нет ничего проще, чем вступить в "Единую Россию" или войти в аппарат депутата Оксаны Пушкиной, чтобы своим именем и личным опытом содействовать рождению закона, который Валерия считает необходимым для страны. Такой путь, видимо, не представляется продуктивным или не отвечает глобальной задаче.

А потом обними

Как нынче принято с оглядкой сообщать о чьем-либо желании засветить свою харизму на политическом небосклоне, продюсер не преминул заметить, что идея "пока не обсуждалась ни с какими кураторами".

Кто они эти тайные кураторы, на которых под светом кремлевских рубиновых звезд то и дело кивают представители партийных новообразований, я даже и не догадываюсь. Равно как и о связи лояльности действующей власти с денежным вспомоществованием.

Лабутены Роста

Событием, получше анонса о грядущей выставке Ван Гога, стала новость о вступлении музыканта Сергея Шнурова в партию Роста. Программа у партии — вполне. Артист, блогер и с некоторых пор общественный деятель на сегодняшний день весьма популярен в России.

Его подвижничество в сохранении великой и могучей отечественной ненормативной лексики трудно переоценить. Все говорит в пользу правильного выбора медийного локомотива для партии Роста. Да и в отличие от некоторых спортсменов в политике, его никто не станет обвинять в употреблении допинга. Сам же исполнитель задорных песен готов поделиться своим настроением с будущими избирателями:

"Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким вот странным поворотом, помаячила мне партией Роста. Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей!"

Если Сергей Шнуров выполнит свое обещание называть все своими именами, то я, как и многие граждане России, смогу все-таки получить ответ на вопрос, ставший интернет-мемом: "А что Титов?"

Троянская лошадь в квартире

Бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак образ Сергея Шнурова в политике видится "лошадью в двухкомнатной квартире". С лошадью — понятно, но почему в двухкомнатной, пока не совсем укладывается в аллегорическую конструкцию. Видимо, у двух медийных триггеров свои разборки.

Политический старт музыканта вдохновил и депутата Госдумы Наталью Поклонскую на стихи. В принципе неплохо для любителя. Вполне на уровне поэтического творчества Сергея Шнурова, но только без мата.

Вероятность же появления Валерии как лидера своей партии заставило Сергея Шнурова откликнуться очередным сочинением с посылом, что его участие в политике — норма, а участие Валерии чем-то не устраивает:

Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь. Чего-то рано заскочил, Я в этот сумасшедший поезд.

Мотивирование к образному мышлению и сочинительству — уже положительный результат начавшегося вхождения артистов к политическую тусовку. Ещё даже не став депутатом, Сергей Шнуров уже сумел привнести позитива в серые будни имитации политической жизни в стране. Наверно, именно этого крупного творческого мазка и не доставало для смыслового наполнения картины расцвета отечественного парламентаризма.

Обком звонит в колокол

Того и гляди, может, и всесоюзный д'Артаньян Михаил Боярский присоединится к тренду. Вслед за партией Роста с Сергеем Шнуровым, "Сильными женщинами" Валерии и "За правду" Захара Прилепина он может явить граду и миру партию "Мушкетеры за короля".

Думаю, что выигрышной креативной фишкой партии смогла бы стать ритуальная оговорка про опору для действующего президента под лозунгом "Один за всех!". Ну, а голоса своих земляков, питерцев, можно будет без труда завоевать своими уже ставшими традиционными перформансами с парковкой автомобиля там, где артист сочтет нужным.

Не лишним было бы пополнить партийное разнообразие и другими политическими образованиями, к примеру:

Филиппа Киркорова — "За цвет настроения синий"

Анастасии Волочковой — "Шпагаты России"

Юрия Шатунова — "За белые розы"

Ксении Собчак (с участием Чака Норриса) — "Чак и Собчак во имя добра"

Николая Расторгуева — "Атас"

Тимати — "Бургеры за импортозамещение"

Полагаю, что участие других кандидатов в избирательной кампании в роли спойлеров может, как и в картине "День выборов", привести к сложностям. Если, к примеру, привлечь Юрия Куклачева с партией "За котиков", то с большой вероятностью можно утверждать, что конституционное большинство ему будет обеспечено.

В таком важном деле не всякий риск оправдан. Особенно, когда появились явные признаки подготовки в России трансфера власти, и это хорошо понимают в "центре".

На завтра будут выборА

Тем временем Сергей Шнуров начал адаптироваться к новому амплуа, в котором, по его словам, он пока чувствует себя "не очень хорошо". Полагаю, что он справится. Тем более он уже стал делать первые серьезные и правильные для политика шаги — стал зачищать свои посты в Instagram.

Последняя публикация в этой социальной сети, по сообщениям его подписчиков, уже датируется октябрем 2018 года. Удалил политик и свое стихотворение "Вова как основа" и другие отзывы о деятельности "государевых людей", включая и свою гневную критику пенсионной реформы.

Выборы, выборы…

Задорная песня Алексея Кортнева про кандидатов, которую представил Сергей Шнуров в кинофильме "День выборов", в один миг обрела огромную популярность. Причем практически среди всех представителей общества с различными политическими преференциями.

Если эта песня смогла объединить граждан страны, то ее вполне можно позиционировать как патриотическую и исполнять на общественно значимых мероприятиях.

Сам же Сергей Шнуров, выйдя на политическую эстраду, несколько подкорректировал свои взгляды. Политик считает, что эта песня про нетрадиционную сексуальную ориентацию кандидатов в наше время теряет свою актуальность:

"Мне всегда не нравилось слово "все", которое там подразумевается. Некоторые все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию".

Одна очень самонадеянная птица тоже предполагала, что лишена перспективы трагического финала в кипящем бульоне. Разумеется, такая незавидная участь абсолютно не грозит популярному артисту. Равно как и его репутации не особо навредит участие в партийной жизни. Если будет польза людям от его политической деятельности, то вообще здорово.

В принципе любой перформанс, даже не самый удачный — это бесспорный плюс к известности, рейтингам и славе. Да и избирателям, по крайней мере, будет нескучно следить за яркими шоу в отсутствии реальной состязательности избирательного процесса и политической жизни в целом.