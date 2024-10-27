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Права питомцев: как муниципалитеты защищают животных на фестивалях

1:39
Зоосфера

Муниципалитет Мерсисайда запретил выдавать живых животных в качестве призов на проводимых им мероприятиях.

Права питомцев: как муниципалитеты защищают животных на фестивалях
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Совет Ноусли поддержал этот запрет на недавнем заседании, предложив сделать его общенациональным.

Это предложение, внесённое RSPCA и поддержанное всеми, связано с принятым ранее, в 2020 году, решением о том, что на мероприятиях, организованных муниципалитетом, нельзя использовать северных оленей, ослов и других животных, если это не имеет образовательной цели и не проводится в естественной среде с соблюдением всех мер защиты.

Совет одобрил новый запрет, направленный на защиту животных от использования в качестве призов.

Ранее в этом году в графствах запустила кампанию "Без веселья на ярмарке", призывая ужесточить регулирование на мероприятиях, где животных часто используют в качестве наград.

также обратилась к правительствам Англии и Уэльса с просьбой, по примеру Шотландии, ввести полный запрет на эту практику.

В настоящее время в Англии и Уэльсе действующее законодательство позволяет выдавать домашних животных в качестве приза, если получателю больше 16 лет или если он находится в сопровождении взрослых. Но, по данным RSPCA, менее трети

"Принятые ранее меры уже способствовали улучшению стандартов защиты животных. Но ежегодно в RSPCA поступает множество жалоб на использование домашних животных в качестве призов, и, вероятно, остаются случаи, о которых не сообщается" — прокомментировала член совета.

Уточнения

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (англ. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA) — британская общественная организация.
 

Мерсисайд (англ. Merseyside, /ˈmɜ:(r)zisaɪd/) — церемониальное и метрополитенское графство на западе Англии. Фактически представляет собой конурбацию, включающую Ливерпуль и близлежащие населённые пункты по обеим сторонам устья реки Мерси.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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