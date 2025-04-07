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Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник

1:59
Еда

Когда хочется не просто вкусного ужина, а чего-то с душой и ароматом дома, выручит старая добрая еда из горшочка. Это блюдо — словно возвращение к традициям: минимум усилий, максимум вкуса.

Жаркое в горшочке
Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жаркое в горшочке

Почему именно горшочки

Такая посуда медленно нагревается и равномерно держит температуру. Мясо получается мягким, овощи — сочными, а вкус — будто из русской печи. Но есть один приём, который делает это блюдо особенно насыщенным: предварительная обжарка ингредиентов.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Свиная вырезка — 800 г

  • Фасоль стручковая — 200 г

  • Лук красный — 2 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Сыр мягкий — 50 г

  • Томатная паста — 3 ст. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить — пошагово

1. Подготовьте фасоль.
Отварите её 3 минуты в подсоленной воде, затем быстро охладите в ледяной — так она останется ярко-зелёной.

2. Нарежьте ингредиенты.
Свинину — кубиками, фасоль — на 2-3 части, лук — крупно, помидоры — кубиками.

3. Обжарьте.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте мясо и готовьте ещё 7 минут, помешивая. Введите овощи, соль, перец — и жарьте ещё 5 минут. В конце добавьте томатную пасту, перемешайте.

4. Соберите горшочки.
Разложите мясо с овощами, добавьте в каждый по 3 ст. л. тёплой воды. Посыпьте сверху тёртым сыром.

5. Запеките.
Готовьте в духовке при 190-200 °C в течение 15 минут. Подавайте прямо в горшочках — с пылу, с жару!

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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