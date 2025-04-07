Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется не просто вкусного ужина, а чего-то с душой и ароматом дома, выручит старая добрая еда из горшочка. Это блюдо — словно возвращение к традициям: минимум усилий, максимум вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жаркое в горшочке

Почему именно горшочки

Такая посуда медленно нагревается и равномерно держит температуру. Мясо получается мягким, овощи — сочными, а вкус — будто из русской печи. Но есть один приём, который делает это блюдо особенно насыщенным: предварительная обжарка ингредиентов.

Ингредиенты (на 4 порции)

Свиная вырезка — 800 г

Фасоль стручковая — 200 г

Лук красный — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сыр мягкий — 50 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить — пошагово

1. Подготовьте фасоль.

Отварите её 3 минуты в подсоленной воде, затем быстро охладите в ледяной — так она останется ярко-зелёной.

2. Нарежьте ингредиенты.

Свинину — кубиками, фасоль — на 2-3 части, лук — крупно, помидоры — кубиками.

3. Обжарьте.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте мясо и готовьте ещё 7 минут, помешивая. Введите овощи, соль, перец — и жарьте ещё 5 минут. В конце добавьте томатную пасту, перемешайте.

4. Соберите горшочки.

Разложите мясо с овощами, добавьте в каждый по 3 ст. л. тёплой воды. Посыпьте сверху тёртым сыром.

5. Запеките.

Готовьте в духовке при 190-200 °C в течение 15 минут. Подавайте прямо в горшочках — с пылу, с жару!

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.



