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Комарам не спастись! Учёные нашли способ превратить кровь в смертельную ловушку

2:01
Наука

Новое исследование предлагает неожиданный и потенциально революционный метод борьбы с малярией, заключающийся в превращении человеческой крови в яд для комаров.

комар, Culex pipiens
Фото: Wikimedia Commons by Jedesto is licensed under Public domain
комар, Culex pipiens

Этот эффект связан с препаратом нитизинон, который вызывает гибель насекомых в течение нескольких часов после попадания в их организм.

Исследователи из Ливерпульской школы тропической медицины обнаружили, что комары, питавшиеся кровью трех людей, принимавших нитизинон из-за редкого генетического заболевания, умирали в течение 12 часов. Это явление демонстрирует, что кровь человека, содержащая этот препарат, становится ядовитой для комаров.

Такое применение препарата может стать новым инструментом в борьбе с малярией, одним из самых опасных заболеваний в мире. Ранее использовались и другие лекарства, такие как ивермектин, для достижения аналогичного эффекта, но нитизинон имеет ряд преимуществ: он действует быстрее, дольше сохраняется в крови и не влияет на нервную систему, что снижает риск вреда для других насекомых, таких как пчёлы.

Исследователи рассматривают этот подход как многообещающее дополнение к методам борьбы с малярией, особенно в регионах с высокими показателями заболеваемости. Наличие препарата, уже одобренного для применения на людях, может ускорить его тестирование и возможное массовое использование.

Однако есть и проблемы: необходимо тщательно изучить экологические последствия использования нитизинона и учитывать, что комары могут развивать устойчивость к препарату. Кроме того, программы общественного здравоохранения должны быть продуманными, чтобы избежать негативных последствий, пишет bgr.

 Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность нитизинона, он может кардинально изменить подход к борьбе с комарами и малярией, незаметно превращая человеческую кровь в яд.

Уточнения

Маляри́я (итал. mala aria — «плохой воздух», ранее известная как «болотная лихорадка») — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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