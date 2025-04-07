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Люди нового времени: почему мы выбираем мемы, а не слова

1:46
Здоровье

В мире, где каждое второе сообщение — это гифка или скрин с надписью "кринж", рождается новый тип человека — мемовник. Он мыслит мемами, выражает чувства через TikTok-видео и строит отношения в формате "лулзов". Это не просто фанаты смешных картинок — это люди, для которых юмор стал языком общения и поддержки.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

Мем — это больше, чем прикол

Как отмечают психологи, общий смех объединяет сильнее, чем долгие разговоры. Мемы отражают не только тренды, но и эмоции, тревоги, новости. Отправить другу мем — значит сказать: "Я с тобой", "Я это понял", "Ты не один".

Именно так и живут мемовники: обмениваясь контентом, они чувствуют себя ближе, даже находясь в разных городах. Мем стал способом сближения, своеобразной "эмоциональной телепатией", сообщает "Царьград".

Мемы как способ заботы

Особенно в трудные времена мемы превращаются в инструмент поддержки. Они:

  • помогают отвлечься,

  • показывают участие без лишних слов,

  • создают ощущение присутствия и заботы.

Такой формат общения всё чаще воспринимается как язык любви, где каждый "шарит", что ты чувствуешь, просто по картинке с котом или строчке из видео.

Заменят ли мемы разговоры

Скорее, они дополняют привычные формы общения, делая их легче и ближе. Мемовники умеют выражать чувства и настроение без слов — с иронией, теплом и точностью. Это помогает заводить друзей, влюбляться и просто быть рядом.

Так что, возможно, будущее за теми, кто умеет смеяться вместе, даже если это смех в сторис.

Уточнения

Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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