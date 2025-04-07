Секрет стильных девушек — они всегда держат эти вещи под рукой

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гардероб современной девушки — это не только мода, но и продуманная система, которая помогает чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Базовые вещи — настоящая опора для стиля. Они легко сочетаются между собой и позволяют создавать десятки образов, не перегружая шкаф. Вот список must-have вещей, которые должны быть у каждой.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

Белая рубашка и базовые футболки

Классическая белая рубашка подходит под джинсы, юбку или костюм. Базовые футболки нейтральных цветов (белая, чёрная, бежевая) пригодятся на каждый день.

Джинсы, которые сидят идеально

Ищите фасон, который подчеркивает вашу фигуру. Универсальный вариант — прямые или слегка зауженные джинсы без потертостей и декора.

Маленькое чёрное платье

Культовая вещь, которая подходит и для офиса, и для вечеринок. Меняя аксессуары, вы создаете совершенно разный настрой.

Жакет или пиджак

Добавляет элегантности даже к базовой майке и джинсам. Отлично работает в деловом и smart-casual стилях.

Верхняя одежда на сезон

Тренч, пальто или стильная куртка — в зависимости от климата. Лучше выбирать нейтральные оттенки: бежевый, серый, чёрный.

Обувь на все случаи

Классические туфли, белые кеды и ботильоны — универсальный минимум. Комфорт и стиль обязаны идти рядом.

Грамотно подобранный гардероб — это залог уверенности и комфорта каждый день. Начав с базовых вещей, вы легко сможете строить стильные и уместные образы на все случаи жизни.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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