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Доступные авиаперелёты: Дальний Восток станет ближе для россиян — новые тарифы от Аэрофлота

2:42
Туризм

У россиян появилась новая возможность недорого путешествовать по Дальнему Востоку — в том числе на Чукотку, в Бурятию, Якутию и Амурскую область.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Это стало возможным благодаря расширению действия программы "плоских" (фиксированных) тарифов на авиаперевозки. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

Президент поддержал инициативу.

"У вас экономика сходится? Тогда доработайте всё с Минтрансом", — отметил Владимир Путин, дав "зеленый свет" расширению программы.

На данный момент в программу входят только пять городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Однако в 2025 году "Аэрофлот" планирует добавить еще четыре пункта назначения — Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.

По словам Александровского, в 2024 году программой уже воспользовались 1,4 миллиона человек. В компании намерены увеличить минимальное количество билетов по фиксированной цене до 1,5 миллиона и расширить географию действия до девяти городов. При этом планируется сохранить баланс между "плоскими" тарифами (до 50%), субсидированными (30%) и коммерческими (20-30%).

На реализацию программы в этом году "Аэрофлот" выделит свыше 10 млрд рублей. Несмотря на рост затрат, компания сохраняет свои социальные обязательства. Это решение получил одобрение главы государства.

Как пояснил Дмитрий Горин, "плоские" тарифы делают авиаперелеты доступнее для широкого круга пассажиров.

"Иногда авиабилет может составлять до 70% от всей стоимости путешествия, а фиксированные тарифы значительно снижают эту планку", — отметил он.

Такая мера особенно важна как для туристов из Центральной России, открывающих для себя уникальные маршруты Дальнего Востока, так и для жителей региона, которым становятся доступнее поездки в европейскую часть страны.

Горин подчеркнул, что всего несколько лет назад перелеты на Дальний Восток могли стоить 70-80 тысяч рублей туда и обратно, и были малодоступны для большинства. Теперь ситуация меняется — особенно актуально это перед майскими праздниками, летним сезоном и школьными каникулами.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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