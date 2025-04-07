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Почему киты больше не могут предсказать свой путь: изменения климата все меняют

1:55
Зоосфера

Каждый год горбатые киты преодолевают до 10 000 километров, мигрируя с целью поиска пищи в Антарктиду. Однако недавнее исследование учёных из Университета Макгилла показало, что изменение климата может нарушить этот сложный и точно настроенный процесс миграции.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Изменения климата угрожают отлаженным миграциям китов

Исследование, проведённое в период с 2009 по 2016 год, включало наблюдения за 42 китами. Учёные установили, что киты используют два главных источника для определения времени и маршрута миграции: изменения в окружающей среде, такие как температура воды и наличие пищи, а также память о предыдущих миграционных условиях.

Климатические изменения и их влияние

Ключевым фактором для китов является криль, основной источник пищи в Южном океане. С каждым годом температура воды продолжает повышаться, что изменяет привычные условия для развития криля, и, следовательно, для миграции китов. Эти изменения могут поставить под угрозу привычные маршруты и время миграции, так как киты не всегда успевают адаптироваться к новым условиям.

Различия в миграции самцов и самок

Кроме того, исследование показало интересные различия в поведении самцов и самок: самцы выбирают более быстрые и прямые маршруты, тогда как самки с детёнышами придерживаются более безопасных, береговых маршрутов.

Что нужно для защиты китов

Охрана миграционных путей и зон кормления становится ключевым аспектом для сохранения популяции китов. Эти морские гиганты играют критически важную роль в поддержании баланса океанских экосистем, влияя на пищевые сети и климат.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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