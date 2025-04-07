Продукт под запретом: из-за чего США отказались от южнокорейской соли

5:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые в истории Соединённые Штаты заблокировали ввоз продукции с южнокорейской соляной фермы Taepyung - крупнейшего производителя морской соли в стране — из-за подозрений в использовании принудительного труда. Этот шаг стал первым случаем, когда торговый партнёр Южной Кореи ввёл санкции из-за нарушений прав человека, связанных с эксплуатацией рабочих на удалённых островных фермах.

Фото: commons.wikimedia.org by LawmedPH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соляная ферма

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) выпустила приказ о запрете ввоза (withhold release order) на продукцию фермы, заявив, что располагает "достаточными доказательствами" использования рабского труда. Теперь соль с этой фермы будет задерживаться во всех американских портах.

Taepyung ежегодно производит около 16 000 тонн соли, что составляет около 6% от общего объема морской соли в Южной Корее, и является поставщиком для крупных продовольственных компаний страны. Ферма находится на острове Чындо (Jeungdo) в уезде Синан и уже попадала в поле зрения властей в 2014 и 2021 годахиз-за аналогичных обвинений.

"Это первый случай, когда иностранное государство приостановило импорт продукции южнокорейской компании по причине принудительного труда", — признали южнокорейские чиновники.

В заявлении для Associated Press Министерство иностранных дел Южной Кореи отметило, что с 2021 года несколько ведомств, включая Министерство океанов и рыболовства, предпринимают меры по улучшению условий труда на Taepyung. Хотя конкретные доказательства не были предоставлены, министерство утверждает, что "в настоящее время соль на ферме не производится с использованием принудительного труда". Власти Южной Кореи планируют вести активные переговоры с США по вопросу снятия запрета.

Министерство рыболовства также заявило, что незамедлительно рассмотрит возможные меры для разрешения ситуации.

Проблема, уходящая корнями в прошлое

О широкомасштабной эксплуатации труда на соляных фермах Синана стало известно в 2014 году, когда полиция спасла десятки человек — многие из которых были людьми с инвалидностью - после масштабного расследования. Истории некоторых жертв были опубликованы Associated Press, которые показали, как жестокая система рабства сохранялась в течение многих лет.

По данным CBP, расследование в отношении Taepyung выявило множество признаков принудительного труда, в том числе:

Уязвимое положение работников

Обман и ограничение свободы передвижения

Изъятие документов

Ужасные условия жизни и труда

Угрозы, запугивания, физическое насилие

Долговая кабала, невыплата зарплат

Чрезмерная переработка

Правозащитник и адвокат Чхве Чон Гю, который вместе с другими юристами подал в 2022 году петицию в CBP с просьбой принять меры против Taepyung, считает, что запрет может стать поворотной точкой.

"С 2014 года суды признают ответственность государства, но рабский труд на соляных фермах до сих пор не искоренён. Мы надеемся, что этот экспортный запрет заставит компании усилить контроль за своими цепочками поставок и положит конец нарушениям прав человека", — заявил Чхве.

Группа Чхве и другие организации, представляющие интересы жертв, выпустили совместное заявление с призывом к южнокорейским властям ужесточить наказания за принудительный труд и улучшить меры поддержки пострадавших — такие как помощь с жильём и трудоустройством. По их словам, некоторые пострадавшие были вынуждены вернуться на фермы, так как не получили должной поддержки.

Многие жертвы, спасённые в 2014 году, были обманом привезены на острова агентами, нанятыми владельцами ферм. Там их избивали, заставляли работать по 12-15 часов в день и годами удерживали без оплаты, проживать приходилось в бараках рядом с местом работы.

Первое громкое спасение произошло, когда два полицейских из Сеула, переодевшись туристами, вывезли одного из пострадавших, которого его семья считала пропавшим. Один из офицеров рассказал AP, что переоделись они из-за подозрений в связях местной полиции с владельцами ферм. Позже десятки фермеров и агентов были осуждены, но ни один полицейский или чиновник не понёс ответственности, несмотря на подозрения в их осведомлённости.

В 2019 году Верховный суд Южной Кореи утвердил решение о компенсации трём мужчинам, подвергшимся рабству на фермах в Синане и соседнем уезде Вандо, признав, что местные органы не обеспечили надлежащий контроль за условиями их проживания и труда.

Проблема вновь всплыла в 2021 году, когда на ферме Taepyung были выявлены случаи принудительного труда и невыплаты зарплат как минимум дюжине работников. Несмотря на реформы, правозащитники заявляют, что механизмы контроля до сих пор остаются слабыми.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.





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