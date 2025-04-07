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Ароматные булочки, которые пекут накануне Пасхи — попробуйте и вы

2:22
Еда

В Великобритании и некоторых странах Европы hot cross buns традиционно подают в Страстную пятницу — накануне Пасхи. Но мало кто знает, что происхождение этих булочек уходит в дохристианские времена. Считалось, что ароматная выпечка с крестообразной пометкой защищает дом от злых духов. Зачерствевшие булочки даже подвешивали под потолком кухни в качестве оберега!

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Сегодня же мы готовим их просто ради удовольствия. Внутри — нежное дрожжевое тесто, тёплые пряности и сочная вяленая вишня. Такая выпечка создаёт праздничное настроение и подходит не только к Пасхе, но и к уютному семейному завтраку или детскому празднику.

Ингредиенты на 10 булочек:

  • мука — 560 г

  • соль — 1/2 ч. л.

  • сухие дрожжи — 7 г

  • сахар — 50 г

  • корица — 1 ч. л.

  • сливочное масло — 70 г

  • яйца — 3 шт.

  • молоко — 270 мл

  • вяленая вишня — 200 г

  • вода — 25 мл

Как приготовить:

1. Замешиваем тесто
Просейте 450 г муки, добавьте соль, дрожжи, сахар и корицу. Вбейте 2 яйца, влейте растопленное масло (50 г) и молоко. Перемешайте и замесите мягкое тесто.

2. Добавляем начинку
Дайте тесту постоять под полотенцем 15 минут. Выложите на стол, положите в центр вишню, заверните края и снова вымесите, равномерно распределяя ягоды.

3. Формируем булочки
Разделите тесто на 10 частей, скатайте шарики и выложите в форму, смазанную оставшимся маслом. Оставьте подходить на 45 минут.

4. Украшаем крестом
На подошедших булочках сделайте надрезы крест-накрест. Оставшуюся муку смешайте с водой до однородности, нанесите смесь в надрезы с помощью кондитерского мешка.

5. Выпекаем
Поставьте булочки в духовку на 15 минут при 180 °C. Затем смажьте их взбитым яйцом и допеките ещё 5 минут — до румяной корочки.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия - пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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