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Как сделать, чтобы кухня пахла уютом, а не ужином со вчера

2:04
Недвижимость

Запах еды — это уют. Но не тогда, когда речь о вчерашнем борще или подгоревшей котлете. Хорошая новость: для ароматного преображения кухни не нужны магазинные баллончики. Всё, что нужно, — уже у вас под рукой.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

1. Натуральный ароматизатор на плите

Самый эффектный способ — "домашний ароматический отвар". В кастрюлю налейте воду и добавьте:

  • лимонную или апельсиновую цедру,

  • палочку корицы,

  • кожуру мандарина,

  • щепотку душистых специй (гвоздика, кардамон, мускат).

Доведите до кипения и оставьте томиться на минимальном огне 30-60 минут. Кухня наполнится ароматом, как в уютном зимнем кафе. Главное — не забывайте подливать воду, чтобы смесь не выкипела и не пригорела.

2. Аромат кофе вместо фастфуда

Любите кофе? Заварите чашку с открытой дверцей кофемашины — насыщенный аромат наполнит комнату за считаные минуты. А если закрыть дверь, кухня превратится в атмосферную кофейню.

3. Эфирные масла — быстро и точечно

Нет аромалампы? Не беда. Нанесите несколько капель эфирного масла на горячую батарею или поставьте блюдце с тёплой водой и каплей масла на подоконник. Подойдут:

  • лаванда — для расслабления,

  • апельсин — для бодрости,

  • жасмин или корица — для уюта.

4. Радикальный метод: уксус против всех запахов

Налейте в кастрюлю немного воды и добавьте 3-5 ст. л. обычного уксуса. Доведите до кипения. Сперва будет резковато, но не пугайтесь — через несколько минут уксус улетучится, унося за собой все остаточные ароматы. Этот способ особенно хорош после готовки рыбы или жарки мяса.

Приятный запах — это не только про уют, но и про ощущение чистоты. А когда воздух на кухне свежий, даже чашка чая становится вкуснее.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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