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Brent по $63: что стоит за резким падением цен на нефть

2:02
Экономика

Цены на нефть продолжают падать третий день подряд — рынок снова лихорадит. Баррель североморской Brent подешевел почти на 4% и опустился до отметки $63,01 — это минимум за последние четыре года. Американская нефть WTI также не удержалась — её цена опустилась до $60.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Основные причины — действия Саудовской Аравии и нарастающие страхи по поводу мировой рецессии. Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco снизил стоимость нефти марки Arab Light для своих крупнейших азиатских клиентов. Причём цена упала сильнее, чем прогнозировали аналитики. Это стало ударом для рынка, особенно после недавнего заявления ОПЕК+ о неожиданно высоком увеличении добычи.

Эксперты говорят, что сейчас рынок испытывает двойной удар: с одной стороны — избыток предложения, с другой — опасения за спрос на фоне эскалации торговых войн. Всё это возвращает рынок к старому страху: что нефти будет слишком много, а желающих её купить — слишком мало. И это, как правило, приводит к затяжному снижению цен.

На фоне падения цен на нефть снижаются и фьючерсы на бензин. В Нью-Йорке они упали почти на 3%, достигнув самого низкого значения с февраля.

Инвестиционный банк Goldman Sachs не остался в стороне и уже второй раз за неделю пересмотрел свои прогнозы. Теперь аналитики банка считают, что к декабрю 2025 года цена Brent может опуститься до $62 за баррель. Это на $4 ниже их прежней оценки.

На фоне всего происходящего своё слово сказал и президент США Дональд Трамп. Он призвал ОПЕК+ сократить стоимость нефти, чтобы сбить инфляцию и уменьшить нефтяные доходы России. По его словам, это также может ускорить окончание войны в Украине.

Уточнения

Saudi Aramco (араб. أرامكو السعوديةʾArāmkō al-Saʿūdiyyah), полное наименование Saudi Arabian Oil Group, ранее также Saudi Arabian Oil Company — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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