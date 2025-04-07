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Поставьте одно из этих растений в спальню — и забудете, что такое бессонница

Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что растение на прикроватной тумбочке может улучшить ваш сон? Комнатные растения — это не только украшение интерьера, но и настоящие союзники вашего здоровья. Особенно в спальне, где важно создать максимально расслабляющую атмосферу.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Некоторые растения способны очищать воздух от токсинов, насыщать его кислородом даже ночью и даже снижать уровень стресса. Но важно выбрать именно те, которые действительно работают на пользу вашему сну.

Одним из самых эффективных зелёных "докторов" считается алоэ вера. Оно не только вырабатывает кислород в ночное время, но и содержит в своих мясистых листьях гель, который можно использовать для лечения ожогов, ран и раздражений. Уход за ним — минимальный: песчаная почва, немного света и полив пару раз в месяц.

Второй фаворит — сансевиерия, или "тещин язык". Она давно стала классикой офисов и квартир, но за её скромной внешностью скрывается мощная система фильтрации воздуха. Кроме того, это одно из немногих растений, которое "работает" ночью, насыщая комнату кислородом, пока вы спите.

Если хочется чего-то более декоративного — обратите внимание на мирную лилию. Её тёмно-зелёные листья и белоснежные цветы украсят любую спальню. Она требует чуть больше внимания, но взамен дарит не только очищение воздуха, но и повышение влажности — особенно актуально зимой.

Также полезными будут папоротники, фикусы, пальма арека и даже лаванда. Последняя, правда, не всем подходит из-за яркого аромата.

Выбирая растения, ориентируйтесь на свои цели: расслабление, очищение воздуха или просто эстетика. Но одно точно — правильно подобранная зелень в спальне поможет засыпать быстрее и спать крепче.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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