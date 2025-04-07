Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой

Берёзовый сок — символ весны, свежести и "восстановления после зимы". Многие спешат включить его в рацион, уверенные в его чудодейственной пользе. Но важно помнить: даже природные сокровища нужно пить с умом. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каком объёме берёзовый сок действительно укрепляет организм, а не перегружает его.
Ответ прост: не более двух стаканов в день для взрослого человека. Причём речь идёт только о свежем и правильно собранном соке, без консервантов и длительного хранения.
сапонины и дубильные вещества — дают противовоспалительный эффект
витамины С и В6 — поддерживают иммунитет и нервную систему
калий, кремний, марганец — укрепляют сосуды и суставы
органические кислоты — стимулируют обмен веществ
Берёзовый сок содержит природные сахара, а значит — углеводы. Пить литрами его не стоит.
Иначе можно столкнуться с:
вздутием живота
метеоризмом
аллергией (особенно у чувствительных людей)
Диетолог подчёркивает: если пить сок правильно, он поможет "встряхнуть" организм, восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие. Но важно не переборщить.
Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.
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