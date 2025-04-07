Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Берёзовый сок — символ весны, свежести и "восстановления после зимы". Многие спешат включить его в рацион, уверенные в его чудодейственной пользе. Но важно помнить: даже природные сокровища нужно пить с умом. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каком объёме берёзовый сок действительно укрепляет организм, а не перегружает его.

Фото: freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ берёзовый сок

Сколько можно пить

Ответ прост: не более двух стаканов в день для взрослого человека. Причём речь идёт только о свежем и правильно собранном соке, без консервантов и длительного хранения.

Что полезного в этом напитке

сапонины и дубильные вещества — дают противовоспалительный эффект

витамины С и В6 — поддерживают иммунитет и нервную систему

калий, кремний, марганец — укрепляют сосуды и суставы

органические кислоты — стимулируют обмен веществ

Но есть и "обратная сторона"

Берёзовый сок содержит природные сахара, а значит — углеводы. Пить литрами его не стоит.

Иначе можно столкнуться с:

вздутием живота

метеоризмом

аллергией (особенно у чувствительных людей)

Диетолог подчёркивает: если пить сок правильно, он поможет "встряхнуть" организм, восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие. Но важно не переборщить.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.



