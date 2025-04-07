Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом
Прямые углы запрещены! Вот какие диваны в тренде в 2025 году
Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы
Brent по $63: что стоит за резким падением цен на нефть
Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник
Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца
Если собака стала избегать вас — это не случайность: вот что на самом деле происходит
Секреты подготовки почвы: создаем идеальные условия для роста овощей
Вы не поверите, что происходит с телом, когда начинаешь заботиться о себе по-настоящему

Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой

1:25
Еда

Берёзовый сок — символ весны, свежести и "восстановления после зимы". Многие спешат включить его в рацион, уверенные в его чудодейственной пользе. Но важно помнить: даже природные сокровища нужно пить с умом. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каком объёме берёзовый сок действительно укрепляет организм, а не перегружает его.

берёзовый сок
Фото: freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
берёзовый сок

Сколько можно пить

Ответ прост: не более двух стаканов в день для взрослого человека. Причём речь идёт только о свежем и правильно собранном соке, без консервантов и длительного хранения.

Что полезного в этом напитке

  • сапонины и дубильные вещества — дают противовоспалительный эффект

  • витамины С и В6 — поддерживают иммунитет и нервную систему

  • калий, кремний, марганец — укрепляют сосуды и суставы

  • органические кислоты — стимулируют обмен веществ

Но есть и "обратная сторона"

Берёзовый сок содержит природные сахара, а значит — углеводы. Пить литрами его не стоит.

Иначе можно столкнуться с:

  • вздутием живота

  • метеоризмом

  • аллергией (особенно у чувствительных людей)

Диетолог подчёркивает: если пить сок правильно, он поможет "встряхнуть" организм, восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие. Но важно не переборщить.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии
Авто
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии Аудио 
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Последние материалы
Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом
Прямые углы запрещены! Вот какие диваны в тренде в 2025 году
Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы
Brent по $63: что стоит за резким падением цен на нефть
Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой
Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник
Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца
Если собака стала избегать вас — это не случайность: вот что на самом деле происходит
Секреты подготовки почвы: создаем идеальные условия для роста овощей
Вы не поверите, что происходит с телом, когда начинаешь заботиться о себе по-настоящему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.