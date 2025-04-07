Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом
Прямые углы запрещены! Вот какие диваны в тренде в 2025 году
Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы
Brent по $63: что стоит за резким падением цен на нефть
Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой
Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник
Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца
Если собака стала избегать вас — это не случайность: вот что на самом деле происходит
Секреты подготовки почвы: создаем идеальные условия для роста овощей

Вы не поверите, что происходит с телом, когда начинаешь заботиться о себе по-настоящему

1:28
Моя семья » Красота и стиль

В мире, где на первый план часто выходит внешний вид, легко забыть, что уход за собой — это в первую очередь проявление любви и уважения к себе. Истинная забота начинается не с косметички, а с внутреннего состояния. И это намного глубже, чем просто желание выглядеть хорошо.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина

Эмоциональное и ментальное здоровье прежде всего

Регулярный уход за собой помогает сохранять внутренний баланс. Прогулка, тёплая ванна, медитация или даже просто чашка чая наедине с собой — всё это снижает уровень стресса и восстанавливает нервную систему. Забота о себе — это про сохранение спокойствия и душевной гармонии.

Физическое здоровье как основа красоты

Сон, правильное питание, движение — основа не только хорошего самочувствия, но и красивой внешности. Когда вы заботитесь о теле изнутри, результат проявляется снаружи — кожа становится чище, волосы блестят, а глаза сияют.

Влияние на самооценку и уверенность

Когда вы уделяете время себе, это даёт ощущение контроля и ценности. Такие мелочи, как забота о себе, формируют здоровую самооценку и чувство уверенности, которое видно окружающим.

Забота о себе — это не прихоть и не каприз. Это основа физического и эмоционального благополучия, на которой строится всё остальное.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Последние материалы
Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом
Прямые углы запрещены! Вот какие диваны в тренде в 2025 году
Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы
Brent по $63: что стоит за резким падением цен на нефть
Берёзовый сок — не лимонад: зачем следить за дозировкой
Горшочки с мясом и овощами: как превратить простой рецепт в праздник
Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца
Если собака стала избегать вас — это не случайность: вот что на самом деле происходит
Секреты подготовки почвы: создаем идеальные условия для роста овощей
Вы не поверите, что происходит с телом, когда начинаешь заботиться о себе по-настоящему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.